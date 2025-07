El Betis pierde la penúltima bala de jugar en Tercera RFEF

Juan Diez Regidor Viernes, 11 de julio 2025, 18:48 Comenta Compartir

La Real Federación Española de Fútbol ha vuelto a quitar la razón al CD Betis, que jugará en Regional Aficionado. El Comité de Segunda Instancia ha desestimado el recurso impuesto por el club verdiblanco el pasado sábado, después de que el Juez Único de Competición considerara que es el Bembibre quien debe seguir en 3ª RFEF, fruto de un «vacío legal» que se había producido en el Grupo VIII de dicha liga.

El Comité sigue la línea del juez anterior: cuando el grupo pasó a tener 19 equipos el reglamento no se modificó y, por tanto, los descensos eran tres y no cuatro como se llegó a plantear en su momento y como alegó el Betis. Por ello, el Bembibre no es equipo descendido. Así lo recoge la sentencia publicada hoy y a la que ha tenido acceso El Norte de Castilla:

«Es preciso resaltar que ni después de la aprobación de la Circular número 1, ni tras el Auto judicial, ni a lo largo de la temporada 2024/2025 se tiene constancia de que club alguno (incluido el ahora recurrente) impugnara dichas normas competicionales, ni los ascensos ni descensos previstos en la misma en lo que afecta al Grupo VIII de Tercera Federación y la Primera División Regional de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. Tal circunstancia implica la aceptación tácita por todos los equipos participantes de las bases competicionales a todos los efectos previstos en las mismas».

Es por ello por lo que el Comité no ve acertado que vaya a descender un equipo (el Bembibre) cuando las normas vigentes no indicaban tal cosa y, por tanto, no hay hueco para que el Betis entre en la liga. «La pretendida «regularización» del Grupo VIII de la Tercera Federación para pasar de diecinueve a dieciocho equipos (…) no puede ser atendida so pena de incurrir en una grave infracción de derecho que atentaría a los más elementales principios jurídicos de norma más favorable, irretroactividad de norma perjudicial y sometimiento a los actos propios».

Al CD Betis solo le queda recurrir a la justicia ordinaria y, según informan desde el club verdiblanco, ya trabajan con sus abogados para apelar a ella. Existe el precedente del CD Laguna, que lo hizo el pasado año, y fue readmitido a una semana de empezar la liga. Sin embargo, el caso no es similar, puesto que ahí el Comité de Segunda Instancia sí llevó la contraria al juez y, después, la justicia entendió que el conjunto rojinegro fue «perjudicado» por el cambio de tornas tan precipitado.