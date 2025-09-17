El ayuntamiento de Laguna inicia las mejoras del estadio y asegura que se «depurarán responsabilidades»

El Norte Valladolid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:51 Comenta Compartir

El ayuntamiento de Laguna de Duero ha iniciado la mejora de las instalaciones del estadio La Laguna, y de forma más concreta en el estado del césped para que el primer equipo del municipio pueda regresar a su campo de juego y desarrollar sus entrenamientos y partidos de manera normal, como venía haciendo hasta la pasada temporada. Aún así no comenzará la temporada como local hasta el próximo mes, tal y como adelantó este diario el pasado lunes. Precisamente al hilo de esta información, el ayuntamiento de Laguna ha emitido un comunicado para aclarar ciertos aspectos que se apuntaban en la información, y que el propio club ha venido denunciando en las últimas semanas.

«El estado de dichas instalaciones, tanto del campo de juego de hierba natural como de los vestuarios, al ser recibidas el pasado mes de julio, no era en absoluto el adecuado ni se había llevado a cabo el mantenimiento que exigía el pliego que regía el acuerdo entre ambas partes», se admite desde el consistorio, adjuntando unas imágenes que demuestran el sembrado del césped en las últimos días [las que ilustraban la información de este diario se hicieron el pasado jueves, día 11].

«Se lleva semanas trabajando para recuperar un césped castigado con necesidad de resiembra en numerosos corros, con un hongo sin tratar y con numerosos aspersores del riego automático inutilizables por estar enterrados o directamente estropeados y que hacía años no se revisaba», se apunta en ese mismo escrito, añadiendo que desde el ayuntamiento se depurarán responsabilidades en cuanto terminen las mejoras. «Los trabajos se prolongarán hasta devolver la instalación al estado en el que el Ayuntamiento debía de haberla recibido. A la finalización de los mismos se depurarán responsabilidades por no haberse ejecutado el mantenimiento exigido en el pliego y se tomarán las medidas oportunas», se asegura, admitiendo también que el estado de los vestuarios del estadio «distaba mucho de lo aceptable, con lavabos arrancados, radiadores desaparecidos o urinarios rotos», confirmando que se ha procedido a subsanar dichos destrozos, «llevando a cabo un trabajo de pintura y limpieza en los mismos para adecentarlos para su uso».