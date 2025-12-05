Atlético Tordesillas vs Palencia: Las Salinas acoge una final con regresos

Juan Díez Regidor Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:11 Comenta Compartir

A día de hoy se desconoce (probablemente nunca se conocerá la verdad) si uno debe volver al sitio donde fue feliz. Hay nostálgicos con respuesta afirmativa; hay negacionistas por naturaleza como quien apadrinó ese verso muchos años antes de despedirse de los escenarios. Sí, Joaquín Sabina no era muy partidario. Tampoco contempló el contexto de regresar siendo el enemigo. Igual ahí cambiaba de opinión.

Eso lo hace aún más heroico. El Palencia CF visita este sábado Las Salinas (16:00 horas) o, lo que es lo mismo, el Tordesillas recibe al contrincante con el que más cosas tiene en común. O jugadores, mejor dicho. Hasta cuatro futbolistas y su entrenador regresan a la que hasta hace unos meses fue su casa. Y no cualquier hogar, sino en el que, probablemente, disfrutaron de sus mejores años.

«Es emocionante, se juntan sentimientos de jugar contra muchos amigos que he dejado allí», confiesa Jorge Marchena, quien dirigió al equipo rojiblanco durante dos temporadas como primer entrenador y otra como segundo. Aun así, más allá de lo sentimental, el destino ha querido que el duelo se convierta en vital también en lo clasificatorio. Ambos llegan empatados a puntos en lo más alto de la tabla.

«En diciembre no existen partidos definitivos, pero el valor que puede tener a nivel golaveraje a final de temporada en una liga tan igualada sí puede ser clave», añade el técnico, que podrá contar con tres de los cuatro ex jugadores rojiblancos. Entre ellos, su estrella, Samu que, con cuatro goles, amenaza la racha de victorias del Tordesillas.

«No me considero estrella. Ayudo al equipo donde debo y no me importa llevar el peso del equipo si así toca. Sin duda es el partido más especial por la gente que dejo allí, el cariño y, sobre todo, por la importancia del encuentro», asegura el extremo ex rojiblanco, que vivió dos de los cuatro 'play-off'. El último, el del curso pasado, su momento más importante: «Me quedo con el ambiente que se vivió con las ocho victorias seguidas. Ibas con la confianza de que todo iba a salir bien».

Ese curso lo compartió con Ferreras, que militó en el Tordesillas las dos últimas campañas con un papel fundamental. «Para mí es un orgullo haber participado en las dos mejores temporadas de la historia del club», valora, a la vez que reconoce que no es casualidad: «Si las cosas allí van bien es por algo, y es por toda la gente alrededor del club que hace que eso funcione».

«Está claro que el Torde peleará por estar arriba», vaticina Ferreras que, junto a Cristo Atlético, Guijuelo y, por supuesto, su Palencia CF, son para él los grandes candidatos. También vuelve Víctor Mongil, cuyo paso fue más breve por el conjunto rojiblanco donde residió los últimos meses del pasado curso, y José Colás. El zaguero es un fijo para todos los planes de Marchena pero una importante lesión le priva de saltar al césped de Las Salinas este sábado, aunque eso no le impedirá reencontrarse con todos.

Los de Álex Izquierdo llegan en su mejor momento, pero con bajas en defensa. Manja y Abraham son duda para el partido y habrá que ver cómo ha regresado Chatún tras un intenso pasaje por la selección de Castilla y León. La igualdad es máxima. Lo que está claro es que quien salga vencedor, si es que sale uno de los dos, saldrá muy reforzado para las dos jornadas que quedan de 2025.