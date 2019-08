Jornada 2 Tarde sin urgencias y de sonrisas en Chamartín El Real Madrid recibe sin sobresaltos a un Valladolid contra el que vivió el estreno y despedida de Solari, previa al inicio agitado de la segunda etapa de un Zidane ahora radiante RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 24 agosto 2019, 00:13

«Si no querías sufrir, haberte comprado el Manchester City», le soltó bromeando Carlos Suárez a Ronaldo Nazario en su despedida como consejero delegado del Real Valladolid, del que ahora será presidente de honor. El cuadro pucelano es un club acostumbrado a vivir en el sobresalto clasificatorio en Primera aunque, curiosamente, las dos últimas veces que se ha medido al Real Madrid el más angustiado parecía el equipo madridista. «El pasado año perdimos en el Bernabeu de manera injusta», dijo Sergio González al recordar su visita al coliseo blanco, un duelo que se decidió al abrirse el marcador con un autogol blanquivioleta de Kiko Olivas tras un disparo desviado de Vinicius.

Aquel día se estrenaba en Liga en el banquillo local del Santiago Bernabéu un Santiago Solari que curiosamente perdió el puesto pese a la sufrida victoria madridista en el estadio José Zorrilla en la segunda vuelta. Las derrotas en Chamartín ante Barcelona y Ajax días antes fueron decisivas. Su adiós fue el paso previo a la vuelta de Zinedine Zidane al cargo en el que consiguió tres Champions consectivas y una Liga. Eliminado de la Champions, de la Copa y con la Liga perdida el francés aceptó conducir al equipo en un doloroso final de Liga que serviría de preludio a una revolución veraniega. Se intuían muchas bajas y altas solicitadas por Zizou. Pero en volvió la competición oficial en pleno verano y aparecieron sobre el césped de Vigo los mismos de los días tristes de la primavera.

El Real Madrid ganó, se colocó líder y además con una ventaja de tres puntos respecto al Barcelona. Así, con una sonrisa, se presenta ante su afición por primera vez en el curso ante un equipo que también fue capaz de sumar tres puntos en la jornada inicial pero que no sale victorioso de Chamartín desde hace 19 años. Fue en el primer duelo de este siglo. «No es un partido trampa porque asumimos de lo que es capaz el Valladolid», recuerda Zidane. El Madrid, que no pierde un estreno como local desde hace 13 años, recupera al sancionado Carvajal y en principio no lucirá a ninguno de sus fichajes de inicio.

Debido a la lesión de Hazard, sin debutar como Mendy, y la baja por sanción de Luka Modric podría volver al equipo James Rodríguez tras dos años cedido en el Bayern, y aún dudando si irse al Nápoles de Carlo Ancelotti, aunque Isco parece partir con ventaja respecto al colombiano y a Fede Valverde. El resto se espera que sean los que ganaron en Vigo, con Bale -silbado en sus últimos partidos ante su público- en el tridente ofensivo junto a Benzema y Vinicius. El brasileño acabó la campaña como el jugador preferido de una afición que ahora está deseando tener noticias sobre el futuro de Neymar. Para bien o para mal.

El Valladolid, que disputa su segundo partido consecutivo fuera de casa de los tres que solicitó a LaLiga por las obras para la ampliación de aforo al quitar el foso de Zorrilla, llega con la idea de mostrar el mismo «descaro» de la pasada campaña pese a las bajas de Sandro y Alcaraz tras su participación en el 1-2 del Benito Villamarín. Pedro Porro, que se estrenaría, y Enes Ünal pueden ser sus sustitutos en un plan que pasa por obligar al Real Madrid a «correr hacia atrás» cuando el equipo recupere la pelota. El horario del partido ayuda al desplazamiento de 870 aficionados blanquivioletas.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco o James, Bale, Benzema y Vinicius

Real Valladolid: Masip, Nacho, Salisu, Kiko Olivas, Moyano, San Emeterio, Michel, Plano, Porro, Enes Ünal, Guardiola.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Asturiano)

Estadio Santiago Bernabeu

Hora 19.00

TV: Movistar LaLiga