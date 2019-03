Jornada 26 Solari: «El otro día hicimos muchas cosas bien» Santiago Solari, entrenador del Real Madrid. / Javier Soriano (Afp) El técnico del Real Madrid asegura que su plantel está «otra vez de pie» tras el varapalo copero y regatea las preguntas sobre la falta de gol de su equipo ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 1 marzo 2019, 14:24

Santiago Solari compareció en rueda de prensa la víspera del segundo clásico en tres días que mantiene en estado de alerta a la zona noble del Santiago Bernabéu, recelosa de que un nuevo traspié frente al eterno adversario coloque al club al borde de una crisis de proporciones mayúsculas. «Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos, y el calendario o el destino ha querido que sea ante el mismo rival. Lo afrontaremos con todas las ganas y el mismo espíritu que el partido anterior» dijo Solari, que se detuvo en ese choque del miércoles para reivindicar que el 0-3 opacó los méritos de su equipo. «Es difícil decirlo con el resultado final pero el otro día hicimos muchas cosas bien. A veces marcar en el momento adecuado cambia los partidos completamente», sostuvo el entrenador del Real Madrid, que quiso poner en valor el hecho de que el Barça sólo rematase dos veces a puerta pese a los tres goles. «Lo que tenemos que intentar es hacer también eso y hacer mejor que esos dos tiros no entren».

La intervención del rosarino fue un regateo permanente a las preguntas de los periodistas, ya versasen sobre la falta de gol que está lastrando al Real Madrid toda la temporada, el envío al furgón de cola de futbolistas que a principio de temporada estaban revestidos de galones o la sanción de dos partidos que le impuso este jueves la UEFA a Sergio Ramos por reconocer en zona mixta que forzó una amarilla en el Johan Cruyff ArenA para cumplir ciclo y pasar limpio a cuartos. De todas ellas se zafó el técnico con mayor o menor habilidad.

«Hemos hecho goles, no en el último partido pero sí en los anteriores. Un entrenador o un equipo siempre quiere todos los goles para uno y ninguno para el rival. Debieron entrar algunas de las pelotas que no entraron pero esto también es fútbol», manifestó sobre los diez disparos sin premio que ejecutó su equipo el miércoles ante el Barça en el clásico de Copa. «El otro día pusimos todo el empeño porque queríamos estar en la final. Ya está. Ahora estamos otra vez de pie y pensando en otra competición, todos metidos y con muchas ganas», abundó.

Por la tangente

¿Por qué se ha quedado el Real Madrid nueve ocasiones esta temporada sin marcar, cinco de ellas bajo su batuta? ¿A qué se debe la falta de contundencia? «Mi trabajo es el de entrenador, no el de analista. Nosotros trabajamos sobre lo necesario y lo posible» con «esta plantilla que es maravillosa», respondió sin querer entrar en si le faltaba un ariete más consumado.

Por la tangente salió igualmente cuando se le inquirió si tenía algún plan para recuperar a futbolistas como Isco, Bale, Asensio o Marcelo que no están teniendo el protagonismo esperado por su caché. «No estoy de acuerdo en que no tengan protagonismo», intentó atajar, subrayando que el galés «ha jugado todos los partidos desde que volvió de lesión» y ha marcado en algunos de ellos, además de recordar que fue «determinante» para que el Real Madrid ganase su última Champions «y también alguna anterior», remarcando asimismo que no tenía «nada que decirle a la afición» después de que el extremo volviese a escuchar silbidos de su parroquia el miércoles. «A Gareth todos los conocen y saben lo que Bale le ha dado a este club. Luego la afición se expresa».

«Marcelo todos sabemos lo que significa en este equipo», indicó sobre el brasileño, mientras que en el caso del mallorquín citó, como en el de Bale, su presencia en buena parte de los duelos desde que regresó de lesión y el tanto que marcó en Ámsterdam. Repitió por último su mantra de que «todos son importantes» para ganar los trofeos, más allá de quiénes inicien los partidos.

En cuanto a la sanción a Sergio Ramos, que le privaría de disputar una hipotética ida de cuartos de final de la Liga de Campeones si el Real Madrid logra el pase frente al Ajax, emplazó a hablar del asunto el próximo lunes, en la previa de la vuelta de Champions. «Tenemos tiempo para hablar de eso después de este partido. Tenemos que poner toda nuestra intención y la mirada en el partido de mañana que es lo que nos corresponde».

Tampoco avanzó si hará rotaciones pese a los muchos kilómetros de alto voltaje que acumulan sus pupilos. «Esto es lo que nos propone el calendario. Esto es la alta competencia y jugar tantas competiciones. Estos jugadores están acostumbrados, no es el primer año que lo hacen». Negó por último que el pulso del sábado adquiera otra dimensión dado que su escuadra está a nueve puntos del líder, lo que parece otorgarle un carácter de 'match-ball'. «Todos los partidos son así. Desde el primero al último». remachó.