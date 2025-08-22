El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Franco Mastantuono escucha las indicaciones de Xabi Alonso antes de debutar con el Real Madrid. Mariscal (Efe)
Jornada 2

Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere

La discreta actuación de Brahim ante Osasuna y el mal momento por el que atraviesa Rodrygo pueden suponer un impulso para el nuevo diamante del Real Madrid

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:02

Xabi Alonso suele tomar distancia cuando se le invita a individualizar tras los partidos. Pero, como ocurre con tantas cosas en la vida, siempre hay ... excepciones. Al entrenador del Real Madrid le cambia la cara cuando le mencionan a Franco Mastantuono. El argentino sedujo al vasco desde la primera toma de contacto que mantuvieron. Fue un flechazo inmediato. Y la relación entre ambos va 'in crescendo'. Hasta tal punto que no es descartable que el ex de River Plate tenga su bautismo de fuego como titular este domingo frente al Oviedo.

