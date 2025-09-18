El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Asencio, entrenando con el Real Madrid EP

Abren juicio oral a Raúl Asencio por la difusión de vídeos sexuales de una menor

El instructor sienta en el banquillo a otros tres futbolistas involucrados en los hechos

C.P.S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:37

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) ha dictado un auto en el que declara la apertura de juicio oral a Raúl Asencio y otros tres futbolistas (Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez) presuntamente implicados en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven.

Los hechos tuvieron lugar mientras la mayoría de ellos se encontraban en un espacio privado dentro de un club de playa del sur de la isla de Gran Canaria. Este auto, con fecha del pasado 2 de septiembre, no es susceptible de recurso y requiere a los investigados para que en un plazo de 24 días presten fianza.

En concreto, se pide a tres de ellos presentar una fianza por valor de 20.000 euros cada uno y al cuarto, Asencio, contra el que se dirige una acusación más atenuada, por importe de 15.000 euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago.

La Fiscalía presentó -el pasado mes de agosto- el escrito de acusación en el que pedían dos años y medio de cárcel para el actual jugador del Real Madrid. Le achacan dos delitos contra la intimidad de las dos chicas que participaron en el encuentro sexual consentido, mientras que para sus tres excompañeros de la cantera pidieron cuatro años y siete meses -ya que les añaden el delito de distribución de pornografía infantil al ser una de las chicas menor de edad-.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  6. 6 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  7. 7 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  8. 8

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  9. 9

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  10. 10

    Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Abren juicio oral a Raúl Asencio por la difusión de vídeos sexuales de una menor

Abren juicio oral a Raúl Asencio por la difusión de vídeos sexuales de una menor