En directo | Balón de Oro: ya se conocen los diez candidatos
Lamine Yamal y Dembélé son los favoritos de la 69º edición del premio individual más prestigioso del mundo del fútbol se celebra en el Teatro del Chatelet de París
Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:00
20:01
Ya se conocen los 10 finalistas del Balón de Oro 2025
Cuando queda una hora para que comience la gala del Balón de Oro 2025, ya se conoce el nombre de los 10 finalistas: Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Raphinha, Mohamed Salah, Lamine Yamal y Vitinha.
19:56
Iniesta, presente en la gala
Andrés Iniesta, que no ganó un Balón de Oro aunque lo hubiera merecido en 2010, ha querido estar en la gala de este año y ha saludado a los integrantes de la expedición del Barcelona.
Great to see you, @andresiniesta8! 😍 pic.twitter.com/YRKkvXvVHB— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025
19:53
Los ganadores del Balón de Oro en el s.XXI
2024-Rodri
2023-Leo Messi
2022-Karim Benzema
2021-Leo Messi
2019-Leo Messi
2018-Luka Modric
2017-Cristiano Ronaldo
2016-Cristiano Ronaldo
2015-Leo Messi
2014-Cristiano Ronaldo
2013-Cristiano Ronaldo
2012-Leo Messi
2011-Leo Messi
2010-Leo Messi
2009-Leo Messi
2008-Cristiano Ronaldo
2007-Kaká
2006-Fabio Cannavaro
2005-Ronaldinho
2004-Andriy Shevchenko
2003-Pavel Nedvêd
2002-Ronaldo
2001-Michael Owen
2000-Luis Figo
19:50
Raí apuesta por un futbolista del PSG
Raí, exjugador del PSG, ha reconocido en la alfombra roja que «el PSG ha hecho un gran trabajo. Los jugadores del PSG son los favoritos. En España hay otros que lo merecen. Veremos qué pasa esta noche». Además, en palabras qa Movistar+, cree que Luis Enrique es «uno de los mejores entrenadores del fútbol. Llegó en un momento complicado en el que salieron grandes jugadores y es el mejor entrenador del mundo».
19:45
Dardo de Laporta al Real Madrid
«Estar aquí es una cuestión de respeto por el fútbol y por el Balón de Oro y también por los nominados. Estoy contento porque creo que el Barça es el club que más nominados tiene», ha dicho Joan laporta, presidente del barcleona, horas antes del arranque de la fiesta.
19:41
Ausencia del PSG en la gala
La gala, además, estará marcada por la ausencia del Paris Saint-Germain, cuyo partido aplazado con el Marsella se jugará este lunes a las 20:00 horas.
19:38
Mbappé le daría el Balón de Oro a Dembélé
Para Kylian Mbappé, el Balón de Oro debe ser para su compatriota Ousmane Dembélé: «Sí, para mi sí. Espero que gane. Lo apoyé desde el principio. Para mí era natural apoyarlo», confesó en su última entrevista en la televisión francesa 'Telefoot'.
19:31
Así llegaba esta mañana la delegación del Barcelona
Our delegation has arrived in Paris.#BallonDorpic.twitter.com/hjdH1yHPdN— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025
19:28
Los 10 finalistas,se sabrán durante la gala
Los 10 finalistas, tanto masculinos como femeninos, se conocerán durante la gala, que comienza a las 21:00 horas..
19:27
Recordemos los premiados de la edición de 2024:
Balón de Oro masculino: Rodri (España, Manchester City)
Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
Trofeo Kopa: Lamine Yamal (España, Barcelona)
Trofeo Yashin: Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
Trofeo al Entrenador del Año en el fútbol masculino: Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid)
Trofeo al Entrenador/a del Año en el fútbol femenino: Emma Hayes (Inglaterra, Chelsea / selección nacional de Estados Unidos)
Trofeo al Club del Año masculino: Real Madrid
Trofeo al Club del Año femenino: Barcelona
Trofeo Gerd Müller: Harry Kane (Inglaterra, Bayern) y Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain / Real Madrid)
Premio Sócrates: Jenni Hermoso (España, Tigres UANL)
19:20
Vinicius de 'ganar' el año pasado, al puesto 16
Ranked at the 16th place for the 2025 Men's Ballon d'Or!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Vinicius Jr.@realmadrid@CBF_Futebol#ballondorpic.twitter.com/s4VO6LbI5e
19:19
El ranking masculino del 20 al 10
Ya se conoce la posición del Balón de Oro masculino desde la posición 30 a la 13. Sólo queda por desvelarse el nombre de los 10 finalistas:
Puesto 30: Michael Olise
Puesto 29: Florian Wirtz
Puesto 28: Virgil Van Dijk
Puesto 27: Declan Rice.
Puesto 26: Erling Haaland
Puesto 25: Denzel Dumfries
Puesto 24: Fabián Ruiz
Puesto 23: Jude Bellingahm
Puesto 22: Alexis Mac Allister
Puesto 21: Serhou Guirassy
Puesto 20: Lautaro Martínez
Puesto 19:Joao Neves,
Puesto 18; Scott Mc Tominay
Puesto 17: Robert Lewandowski
Puesto 16: Vinicius Jr.
Puesto 15: Viktor Gyökeres
Puesto 14: Désiré Doué
Puesto 13: Harry Kane
Puesto 12: Khvicha Kvaratskhelia
Puesto 11: Pedri
19:09
El ranking femenino del 20 al 11
Ya se conoce la posición del Balón de Oro femenino desde la posición 20 a la 11. Sólo queda por desvelarse el nombre de las 10 finalistas:
Puesto 29: Steph Catley
Puesto 28: Clara Mateo
Puesto 27: Frida Leonhardsen Maanum
Puesto 26: Lindsey Horan Heaps
Puesto 25: Emily Fox
Puesto 24: Sofia Cantore
Puesto 23: Johanna Rytting Kaneryd
Puesto 22: Esther Gonzalez
Puesto 21: Amanda Gutierres
Puesto 20: Pernille Harder
Puesto 19: Klara Bühl
Puesto 18: Melchie Dumornay
Puesto 17: Temwa Chawinga
Puesto 16: Cristiana Girelli
Puesto 15: Sandy Baltimore
Puesto 14: Barbra Banda
Puesto 13: Caroline Graham Hanse
Puesto 12: Marta
Puesto 11: Claudia Pina
19:06
Así se fabrica el Balón de Oro
One last touch... ✍️ #ballondorpic.twitter.com/sTS7C5CNlA— Ballon d'Or (@ballondor) September 21, 2025
19:03
Cada miembro del jurado selecciona a diez jugadores en orden descendente de mérito de una lista de 30 nominados. Los diez jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente. El Balón de Oro se otorga al jugador con el mayor número de puntos. En caso de empate, los jugadores se separan por el número de votos como primero. Si el empate persiste, se separan por el número de votos como segundo, luego por el número de votos como tercero y así sucesivamente.
19:03
El Balón de Oro lo concede un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante por país, entre los 100 primeros de la última clasificación de la FIFA (antes de que se publiquen las listas) en el caso de los hombres y entre los 50 primeros en el caso de las mujeres.
19:01
¿Cómo se deciden los premios Balón de Oro?
El Balón de Oro se concede en función de tres criterios principales:
-Actuaciones individuales, carácter decisivo e impacto
-Actuaciones y logros del equipo
-Clase y juego limpio
18:59
Todos los premios de la gala
En la gala de esta noche se van a dar los siguientes premios
Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
Trofeo al Club del Año masculino
Trofeo al Club del Año femenino
Premio Sócrates (jugadores cuyo compromiso va mucho más allá del terreno de juego)
18:57
Nominadas al Balón de Oro femenino 2025
Las candidatas para el Balón de Oro femenino 2025 son:
Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
Klara Bühl (Alemania, Bayern)
Mariona Caldentey (España, Arsenal)
Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Australia, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
Esther González (España, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
Patri Guijarro (España, Barcelona)
Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)
Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal)
Marta (Brasil, Orlando Pride)
Clara Mateo (Francia, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
Clàudia Pina (España, Barcelona)
Alexia Putellas (España, Barcelona)
Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)
Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)
Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
18:56
Los nominadas al Balón de Oro masculino 2025
Hay varios candidatos, pero sobre todo parece un pulso entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. Los candidatos para el Balón de Oro masculino son:
Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
Scott McTominay (Escocia, Napoli)
Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Francia, Bayern)
Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
Pedri (España, Barcelona)
Raphinha (Brasil, Barcelona)
Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
Vinicius Júnior (Brasil, Real Madrid)
Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (España, Barcelona)
18:54
La 69º edición del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol espera al sucesor de Rodri. La gala se celebra desde las 21:00 horas en el Théâtre du Châtelet de París.
