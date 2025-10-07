El Atlético Tordesillas confía en que la Copa se pueda jugar en Las Salinas

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 7 de octubre 2025, 19:41 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

El bombo no sonrió todo lo que debía sonreír al Atlético Tordesillas, cuyas preferencias poco tenían que ver con lo que escondía la bolita. En el club turresilano, también en su vestuario, querían estrenarse en la Copa del Rey con un equipo ajeno a Castilla y León. «Es la primera vez que vamos a jugar la Copa y por mi parte quería, por este orden, al Depor, al Sporting o al Racing. Y el vestuario prácticamente igual», apunta Óscar Serrano, presidente del club, «por nombre, un club mítico y campeón de liga como el Deportivo era lo ideal», añade.

Pero salió el Burgos CF, rival este domingo del Real Valladolid, y el equipo rojiblanco lo afrontará sin medias tintas y el deseo de pasar la eliminatoria. «Intentaremos hacerlo lo mejor posible, hay veces que los equipos, bien porque estan arriba o porque están abajo rotan mucho y juegan la Copa con menos intensidad», asegura, citando el ejemplo del Atlético Astorga, «que el año pasado eliminó al Andorra».

En el municipio llevan meses preparando esta cita, en permanente contacto con el ayuntamiento para cumplir los requisitos que exige la Federación Española de Fútbol. El pasado mes de agosto recibieron la visita de un emisario federativo, que emitió un informe con las mejoras que debían acometer, y que pasaban por la iluminación y el estado del césped. «En el tema de la luz estamos trabajando con el ayuntamiento y ya les hemos mandado los certificados que nos piden, y en cuanto al césped ha mejorado bastante», explica el presidente del Atlético Tordesillas, pendiente del ok para «mover todo lo que tiene que ver con las entradas y la seguridad en el estadio».

En caso de que la federación rechazara Las Salinas, el club no maneja aún ninguna alternativa. «El Betis sí que había hablado con el Valladolid pero nosotros no», asegura. «Las relaciones no son muy buenas, pero es verdad que con esta directiva sí que quieren acercar relaciones. Me consta que quieren quedar con nosotros para hablar», apunta Óscar Serrano sobre unas relaciones que se enturbiaron a raíz de una invitación formulada a los abonados blanquivioletas. «Invitamos a los socios del Real Valladolid por el año que estaban pasando, y no sentó bien», recuerda el presidente de la entidad rojiblanca, quien confirma que en el pueblo no se quería al Valladolid. «No se quería al Valladolid porque lo ven cada quince días», señala, a pesar de que el lleno estaría garantizado.

Ahora la preocupación se centra en que desde la federación se confirme Las Salinas como sede del partido. «Ahora tenemos ya gradas supletorias, pero hay que ver si nos llega la confirmación para empezar a organizar porque son muchos aspectos los que hay que concretar», admite Óscar, que cifra el aforo para ese partido [se jugará bien el martes 28 o el miércoles 29] en torno a 2.500 espectadores. La preferencia que ha enviado el club a la federación es miércoles a las 19:00 horas.