Cuando llegó al Atlético Tordesillas hace 12 años, entiéndase a la presidencia porque en la grada ya llevaba mucho más, Óscar Serrano (Valladolid, 1981) se ... puso muchas metas, como hace cualquier mandatario. Otra cosa es que se cumplan, que suele ocurrir con bastante menos frecuencia. No en su caso, al menos no en las últimas temporadas en las que el proyecto se ha ido superando. Lo que nunca imaginó fue llegar a este punto, al 28 de octubre de 2025, día en el que el equipo rojiblanco (su equipo) jugará la Copa del Rey. Y no le esperen ver en el palco, para eso también es único.

- Presidente, a día de hoy, ¿qué está por delante: las ganas de poder hacer historia ganando el partido o los nervios de que todo salga bien?

- Algo más lo segundo. Pueden más los nervios porque para nosotros la Copa del Rey es un escenario muy imponente, es mucho lo que hay que preparar en un club como el nuestro. Estamos trabajando de sol a sol para organizarlo todo en el tiempo que tenemos.

- ¿Estamos ante el partido más importante de la historia del club?

- Por un lado, sí. Jugar la Copa del Rey para nosotros… es único. Por otro, es cierto que el partido de Las Rozas fue especial (el primer play-off), tener tan cerca el ascenso, quedarse a las puertas… pero el martes vamos a vivir la entrada más grande de la historia del club.

- Se da por hecho el lleno, supongo. ¿Cuál es el tope de gente que puede albergar Las Salinas?

- Lo máximo son 2.300 entradas. Hemos instalado gradas para eso, pero si se da que lo llenamos todo intentaremos poner más.

- El club está acostumbrado ya a grandes citas: cuatro años en play-off de ascenso. ¿cree que esto puede convertirse en hábito o se está malacostumbrando al aficionado?

- Yo creo que estamos acostumbrando muy mal a la afición. Por ejemplo, el otro día ganamos al Mansillés 2-0 y oyes que no hemos jugado a nada, que el equipo tiene dudas… todos los partidos son difíciles, son competitivos. A todos nos gustaría ganar todo, pero a quién no le cuesta.

- En la última de esas citas, el 'play-off' del año pasado, usted se hizo «viral» por su invitación extrovertida a los socios del Real Valladolid, a través de una carta. ¿Vuelve a citarles para esta ocasión?

- No hay ni que invitarles esta vez. No va a hacer falta porque seguro que vienen. Muchos vinieron aquel partido a Tordesillas y se han quedado, ahora son socios. Gusta mucho estar en Las Salinas.

- ¿Y por qué?, ¿qué tiene Las Salinas para que la gente desee abonarse?

- El ambiente. Estar cerca de los jugadores, la armonía… somos una familia.

- ¿Cómo va a ser el recibimiento a los jugadores?

- Será como en las grandes ocasiones. Los 'Tordefans' ya están preparando de las suyas y después a disfrutar, dentro de todas las pautas a las que obliga la RFEF, claro.

- Sabían que les tocaría un equipo de 2ª. Fue el Burgos. Sería faltar a la verdad decir que es el que más ilusión le hizo…

- No era nuestro rival favorito, está claro, nos habría gustado alguno fuera de Castilla y León, pero desde que salió la bola estamos ya centrados en ellos. Es un equipo que lo está haciendo muy bien, este lunes mismo ganó al Cádiz, pero estoy convencido de que alguna oportunidad vamos a tener.

- Quedan unos días, pero seguro que se ha imaginado ya el partido…

- ¿Sinceramente? Me imagino un 0-0, aguantar y aguantar… y en los últimos cinco minutos un gol de Chatún (ríe). No veo problema.

- ¿Qué espera de la afición del Burgos? Mantiene una rivalidad fuerte con el Valladolid, ¿cómo es la relación con el Tordesillas? Teniendo en cuenta de que coincidieron en la final del 'play-off' con su filial.

- No tenemos ningún problema con ellos. Es cierto que el año pasado, en el partido de liga, hubo alguna polémica en su campo, pero con los aficionados estamos bien. Queremos que vengan cuantos más mejor. Seguro que habrá un gran ambiente entre las dos hinchadas.

- Este ambiente será posible gracias a que la RFEF dio el visto bueno a Las Salinas como sede. Fue el resultado de su pelea durante todo el verano.

- Lo necesitábamos. Las Salinas se ha hecho muy fuerte. Y ahora que las eliminatorias son a partido único, más todavía. Hace años con equipos top había goleadas, ahora todo está mucho más igualado.

- Si se da el sueño y el equipo pasa de ronda, ¿habrá más 'Las Salinas'?

- Hasta que nos eliminen se va a jugar en Las Salinas, siempre que cumplamos los requisitos que nos han pedido para estos partidos. Así nos lo han hecho saber.

- La Copa es el gran regalo, aunque el objetivo está en la liga. El equipo empezó con dudas, pero ahora va cogiendo regularidad. ¿Lo ve mejor que al principio?

- Con entrenador nuevo todo tiene sus procesos. Se han ido jugadores importantes, cuesta empezar, nos meten gol a los 30 segundos de empezar la liga… y ahora no nos tiran tanto a puerta, apenas encajamos y estamos teniendo ocasiones. Hay que ir sumando de tres en tres.

- Claro, ganar y ganar, hacia el objetivo de repetir 'play-off',… ¿o algo más?

- Vamos peldaño a peldaño. Venimos de quedar segundos, estuvimos a un paso, por qué no soñar.

- Si tiene algo que le diferencia de los demás es esa cercanía al aficionado. En las grandes citas se viste como un hincha más. ¿es la mejor manera de ver el fútbol, pese a ostentar ese cargo?

- Hago lo mismo que hacía cuando no era presidente. Ahora tengo que estar al pie del cañón, pero no soy de ir al palco. A los presidentes les saludo, pero les digo que no estaré ahí, que estaré con mi gente. Para este partido me dice la directiva que debería subir al palco… pero seguramente volveré a estar más abajo.

- Una más, presidente, mójese. Es una ocasión especial.

- No, no he hecho apuestas aún. Va a ser muy complicado, pero como dije antes vamos a alargarlo lo máximo posible para tener opciones.

- ¿Ha hecho alguna promesa?, ¿alguna locura prometida en caso de pasar?

- Todavía no. Según se acerque el partido, lo veremos. Alguna caerá, seguro.