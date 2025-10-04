El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desolaciòn en las filas del Betis tras la derrota sufrida en Canterac ante el Getxo

Desolaciòn en las filas del Betis tras la derrota sufrida en Canterac ante el Getxo Alberto Mingueza

El Betis dice adiós al sueño de la Copa del Rey y Canterac se llena de lágrimas

El heroico equipo vallisoletano queda a las puertas de forzar la prórroga después de ir dos goles abajo ante un Getxo que sí disfrutará del torneo del KO

Juan Díez Regidor

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:40

Dentro de que el fútbol de justicia entiende lo justo y necesario –al fin y al cabo es un deporte y el deporte es alegrías ( ... pocas) y penas (casi todas)–, hay escenarios, hay situaciones que solo se pueden explicar desde el infortunio, desde la adversidad, que no cesa en colores verdiblancos. Cuatro meses después de caer en 'play-off', el Betis sufrió un golpe de autoestima aún más dramático si eso era posible.

