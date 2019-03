Sigue la buena racha

«Lo mejor ha sido el resultado»

«Lo mejor del partido ha sido sin duda el resultado que nos permite afrontar los siete partidos que restan con la permanencia casi asegurada aunque hay que certificarla. Habíamos trabajado durante la semana lo que teníamos que hacer para superar a un rival que se jugaba la vida y que posee jugadores experimentados, buenos técnicamente que juegan muy bien si imponen su ritmo y saben lo que tiene que hacer en todo momento, pero hemos cometido muchos errores, se han puesto por delante lo que nos ha puesto muy nerviosos y nos hemos precipitado. A partir del tiempo muerto el equipo ha sido otro, aunque sin hacer un buen partido, si que hemos estado acertados en ataque y Cano nos ha mantenido en los peores momentos. Está claro que el marcador no refleja lo que ha sucedido en el campo ya que el partido ha tenido tramos de dominio alterno pero al final lo que cuentan son los goles. Seguimos manteniendo la buena línea de resultados, aunque no hayamos estado bien, hemos sido capaces de sacar adelante el partido, el equipo sigue creciendo poco a poco que es lo importante y estos partidos son los que demuestran que cuando no se está bien cualquier rival te la puede liar, mas cuando el contrario se juega el todo por el todo», analizó el técnico Oliver Fraile.