Jenni Hermoso eleva el tono contra Montse Tomé

El encontronazo entre Jenni Hermoso y Montse Tomé va 'in crescendo'. Después de que la seleccionadora española dejase a la atacante de Tigres fuera de la convocatoria para la Eurocopa femenina que se disputará del 2 al 27 de julio en Suiza y la instase a gestionar su enfado, la delantera madrileña ha tomado la palabra a través de sus redes sociales para subir el nivel del enfrentamiento. «Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor», ha escrito la jugadora.

«De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala. ¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande», ha manifestado Jenni Hermoso en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X' (antes Twitter) en el que no cita en ningún momento el nombre de Montse Tomé, pero que tiene como clara destinataria a la entrenadora ovetense.

Todo ello después de que la preparadora asturiana concediese el martes una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser en la que insistía en que tenía «la conciencia tranquila» en relación a las presencias y ausencias de la lista de 23 convocadas que facilitó para la Eurocopa y en el que se refirió en los siguientes términos a un mensaje previo de Jenni Hermoso en redes sociales. «Entiendo que se enfade por no verse convocada cuando siente que debería estar», dijo Tomé, que adujo a continuación que Jenni Hermoso «tiene que gestionar» sus enfados.

«¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande», ha replicado Jenni Hermoso, quien asegura haber tenido que recurrir a las redes sociales para contestar a Montse Tomé porque es «la única manera» que ha dejado la ovetense «para mantener una 'conversación'».

Le lanza así un duro dardo a una seleccionadora que no ha vuelto a incluir a Jenni Hermoso en ninguna lista desde que se celebrase el juicio por el beso no consentido que le dio el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) Luis Rubiales al término de la final del Mundial femenino de 2023 celebrada en el Estadio Australia de Sídney.

«Hay mucha competencia y es difícil. Por ello, hemos decidido que entraran otras futbolistas que podían rendir más en su posición», señaló el martes Montse Tomé en relación a la ausencia de Jenni Hermoso dentro de la convocatoria para el Europeo. «Antes de dar la lista de la Eurocopa no la llamé. El caso de Jenni Hermoso es especial. Sé que desde la FEF se han puesto en contacto con ella», agregó la seleccionadora, que incidió en que ella solo se focaliza en la parte deportiva. «Yo traslado la información y, a raíz de que nuestro presidente quiere fomentar el fútbol femenino y trabajar bien en él, por suerte tengo otras personas por encima que me pueden hacer esa labor y yo he hecho mi trabajo desde la parte más deportiva», especificó.