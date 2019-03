David López Castán logra el subcampeonato de España de raquetas de nieve Momento de la llegada del atleta local. / El Norte La prueba tuvo lugar en la localidad cántabra de Fuente Dé y contó con la presencia de más de un centenar de atletas EL NORTE Segovia Martes, 5 marzo 2019, 18:55

David López Castán terminó en la segunda posición en la clasificación general del campeonato de España de raquetas de nieve, celebrado en Fuente Dé (Cantabria), durante la celebración de la Picos Snow Running, prueba que contó con más de un centenar de participantes y que estuvo definida por un exigente recorrido de 8,5 kilómetros con 500 metros de desnivel, en la que también tomaron parte varios atletas locales.

Ya había avisado. «Lo voy a dar todo», dijo. Y lo hizo. «Me estoy aficionando a esto de la nieve. Y es que me encanta la montaña en todas sus modalidades atléticas. Era el segundo objetivo de la temporada; venía a estrujarme y he disfrutado de un escenario inmejorable y de un día fantástico. Gracias a todos por el apoyo y los ánimos, familia, amigos, equipo... me empujáis mucho», comentó satisfecho el atleta en sus redes sociales.

Roberto Ruiz revalidó el título de campeón conseguido el año pasado en Gistaín, Huesca. Ruiz paró el crono en 47:43. Cinco minutos más tarde cruzaba el arco de meta David López Castán (52:13). El tercer escalón del podio lo ha copado Felipe Iglesias con un tiempo de 53:26.

En féminas, Lucía Ibáñez dio la sorpresa y se coronó como nueva campeona de España de raquetas de nieve imponiéndose con solvencia con un tiempo de 1h:04:20. El espectáculo ha estado servido con la llegada de Nuria Domínguez a meta que lo ha dado todo por hacerse con el título de subcampeona, demostrándolo con un espectacular esprín a meta contra la cántabra Anabel Merino. Tan solo un segundo de diferencia decidió el segundo y tercer puesto del campeonato.