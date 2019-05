III CARRERA Y MARCHA DE LAS MUJERES Estefanía González: «Lo importante de la Carrera de las Mujeres es el buen ambiente que se genera» Estefanía González recoge el premio en el podio de la edición pasada. JESÚS DOMÍNGUEZ Jueves, 9 mayo 2019, 11:17

Las principales calles de Valladolid se teñirán de rosa el domingo 19 de mayo con motivo de la tercera edición de la Carrera y Marcha de las Mujeres, una cita consolidada ya en el calendario de pruebas deportivas de la ciudad a pesar de su corta vida y que sirve para concienciar sobre la igualdad y para apoyar a entes y asociaciones que luchan contra la violencia de género. Esta finalidad es una de las que llevaron en 2018 a participar a una de las ganadoras, la correspondiente a la Categoría B, una Estefanía González que no dudará en repetir este año. Si entonces la victoria fue algo insospechado, tal y como cuenta en esta entrevista, este año sueña con repetir. Aunque por encima de la competición, como ha incidido a sus amigas y dice, está la concienciación contra una lacra desgraciadamente casi diaria y en pos de una igualdad efectiva entre los dos sexos. De ahí su ilusión, ya que «todo suma», como lo harán cuantas mujeres participen en la carrera o en la marcha, que darán comienzo a las 10 horas y a las 10.20, respectivamente.

–¿Cómo recuerda la victoria del año pasado?

–Fue toda una sorpresa. Me gusta correr, pero no necesariamente por competir. Este año voy a participar otra vez y quizá me lo curre un poco más [ríe]; ganar el año pasado fue una sorpresa, aunque también es un aliciente para volver a correr con ganas en esta nueva edición.

–¿Qué le llamó a participar y qué le llama a repetir en esta edición?

–La colaboración que aporto. Todas las carreras que suelo correr son con tintes solidarios. La igualdad es algo que hay que visibilizar y además la ayuda a las asociaciones que luchan contra la violencia de género es algo en lo que hay que colaborar. Lo veo como algo muy necesario para que se nos vea y para poder alcanzar la igualdad real.

–¿Cómo ve la existencia de citas como esta?

–Tenemos que movilizarnos igual que lo hicimos el pasado ocho de marzo. En mi opinión todos somos iguales y todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Por eso estamos luchando, no por ser las mujeres superiores a los hombres, como en algunos casos se llega a pensar, sino porque esa igualdad pueda ser real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad.

–¿Cómo animaría a participar en una cita como esta?

–Yo a todas amigas les he dicho que vayan. Algunas no corren, pero de igual manera pueden ir a la marcha y a las demás actividades paralelas. Lo importante es pasarlo bien, hay un buen ambiente entre todas las participantes y el contexto que se genera es buenísimo. Además, en futuras ocasiones, en mi opinión, también podría abrirse la carrera a los hombres, puesto que gracias a su aportación también se podrían aumentar los fondos y las ayudas. En el fondo se trata de pasar un día bonito y entretenido y de poder colaborar con una buena causa, y todo suma. Yo he hablado con muchos a los que también les gustaría ir no por competir, sino por demostrar que la igualdad es cosa de todos y que todos estamos concienciados con la lucha contra la violencia de género.