Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

El Tordesillas recine en Las Salinas al Palencia CF; el Mojados visita al Cristo Atlético; el VRAC juega Copa en Pepe Rojo; y el UEMC regresa a Pisuerga ante el Caja 87

Juan Díez Regidor

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:44

17:16

VRAC vs Ingenieros

Un ensayo más del Quesos Entrepinares. Marca González del Pino y transforma Hollingsworth. 38-0 en el minuto 52.

Buena reacción de Las Rozas, que saca de centro y consigue sus primeros puntos con un ensayo.

17:16

TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)

Intento de Samu desde la frontal que se va muy desviado

17:12

VRAC vs Ingenieros

VRAC vs Ingenieros

17:12

VRAC vs Ingenieros

VRAC vs Ingenieros

17:07

VRAC vs Ingenieros

Comienza la segunda parte en Pepe Rojo con 31-0 a favor del VRAC.

17:06

VRAC vs Ingenieros

Otra vez hay ensayo del georgiano Tchumburidze.

Acierta Taibo y coloca el contundente 24-0 en el minuto 38.

Icono17:04

TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)

Comienza el segundo tiempo. Ninguno de los dos anda lo suficientemente cómodo, pero ambos son conscientes de que cualquier error le condena. Segunda parte muy abierta con el liderato en juego

Icono16:49

TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)

Descanso en Las Salinas. Todo como empezó.

16:31

TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)

Media hora de partido. Dominio alterno y mucha disputa entre ambos. Sensación de que quien se adelante tiene casi todo hecho.

16:31

VRAC vs Ingenieros

Ensayo de Mastouri después de una carrera espectacular de cincuenta metros. 17-0.

Tampoco acierto Taibo en la transformación, que lleva uno de tres.

Icono16:25

CRISTO ATLÉTICO - MOJADOS

Alineación del Mojados. Pablo de la Fuente vuelve a la portería.

16:22

VRAC vs Ingenieros

Nuevo en sayo del VRAC, ahora del pìlier Tchumburidze. Taibo no falla y coloca el 12-0 en el minuto 18.

El Quesos Entrepinares llevaba varios minutos jugando dentro de la veintidós madrileña.

16:18

TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)

Primer amago de tangana tras una amarilla a Torres.

16:17

VRAC vs Ingenieros

Balta Taibo falla el intento de transformación. 5-0 en el minuto 11.

16:14

VRAC vs Ingenieros

Ensayo de Toquero para el VRAC. 5-0

16:12

TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)

Buen remate de Torres en el primer palo que atrapa Unai.

16:12

VRAC vs Ingenieros

El primer pateo a palos es de Las Rozas, pero el lanzador Rapallo estrella el oval en el poste. No era fácil porque golpeó desde medio campo.

16:07

VRAC vs Ingenieros

Es la tercera jornada en el grupo A de la fase previa de la Copa del Rey.

Los vallisoletanos han ganado el único partido disputado hasta aahora en Ordizia; los madrileños ganaron sus dos partidos al Barça y al Belenos.

16:06

VRAC Quesos vs Ingenieros

Alineación del Quesos

Icono16:01

TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)

Comienza el partido

Icono15:51

XI del Palencia

Mongil y Samu, ex del Tordesillas, en la alineación titular.

15:27

Partido especial también en los banquillos. Regresa Marchena, además de cuatro jugadores ex del Tordesillas. Esta semana hemos hablado con ellos días antes del partidazo

Lee la previa

Icono15:25

XI del Tordesillas

Muchas bajas en el equipo rojiblanco, sobre todo en defensa. Ni Abraham ni Manja, capitales.

15:24

Momento de partidazo en Las Salinas. El Tordesillas recibe al Palencia CF. Los dos, empatados a puntos, pero los rojiblancos por encima por el golaveraje general.

12:02

Jornada deportiva en Valladolid

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva en Valladolid.

Hoy, con el siguiente menú:

  • 16:00 h, en Las Salinas: Atlético Tordesillas vs Palencia CF

  • 16:00 h, en Pepe Rojo: VRAC vs Las Rozas (Copa del Rey)

  • 17:00 h: Cristo Atlético vs Mojados

  • 19:00 h, en Pisuerga: UEMC vs Caja 87

