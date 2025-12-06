Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid
El Tordesillas recine en Las Salinas al Palencia CF; el Mojados visita al Cristo Atlético; el VRAC juega Copa en Pepe Rojo; y el UEMC regresa a Pisuerga ante el Caja 87
Juan Díez Regidor
Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:44
17:16
VRAC vs Ingenieros
Un ensayo más del Quesos Entrepinares. Marca González del Pino y transforma Hollingsworth. 38-0 en el minuto 52.
Buena reacción de Las Rozas, que saca de centro y consigue sus primeros puntos con un ensayo.
No acierta Rapallo en el intento a palos.
38-5 en el minuto 54.
17:16
TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)
Intento de Samu desde la frontal que se va muy desviado
17:12
VRAC vs Ingenieros
17:12
VRAC vs Ingenieros
17:07
VRAC vs Ingenieros
Comienza la segunda parte en Pepe Rojo con 31-0 a favor del VRAC.
17:06
VRAC vs Ingenieros
Otra vez hay ensayo del georgiano Tchumburidze.
Acierta Taibo y coloca el contundente 24-0 en el minuto 38.
Paseo militar del VRAC, que encarrila su clasificación a las semifinales de Copa. Las Rozas busca puntos y se estrella contra la buena defensa quesera.
Quinto ensayo del VRAC, marca Pírez bajo palos y transforma Taibo. 31-0.
Descanso en Pepe Rojo con 31-0 a favor del VRAC Quesos Entrepinares.
17:04
TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)
Comienza el segundo tiempo. Ninguno de los dos anda lo suficientemente cómodo, pero ambos son conscientes de que cualquier error le condena. Segunda parte muy abierta con el liderato en juego
16:49
TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)
Descanso en Las Salinas. Todo como empezó.
16:31
TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)
Media hora de partido. Dominio alterno y mucha disputa entre ambos. Sensación de que quien se adelante tiene casi todo hecho.
16:31
VRAC vs Ingenieros
Ensayo de Mastouri después de una carrera espectacular de cincuenta metros. 17-0.
Tampoco acierto Taibo en la transformación, que lleva uno de tres.
16:25
CRISTO ATLÉTICO - MOJADOS
Alineación del Mojados. Pablo de la Fuente vuelve a la portería.
👥 ALINEACIÓN | Jornada 13 - 3RFEF G.VIII— CD MOJADOS (@CDMojados) December 6, 2025
Este será el once que presentará el equipo para este partido. ¡Vamos Mojados!#unpueblounido#juntoslohemosconseguidopic.twitter.com/Euw91PGHnb
16:22
VRAC vs Ingenieros
Nuevo en sayo del VRAC, ahora del pìlier Tchumburidze. Taibo no falla y coloca el 12-0 en el minuto 18.
El Quesos Entrepinares llevaba varios minutos jugando dentro de la veintidós madrileña.
16:18
TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)
Primer amago de tangana tras una amarilla a Torres.
16:17
VRAC vs Ingenieros
Balta Taibo falla el intento de transformación. 5-0 en el minuto 11.
16:14
VRAC vs Ingenieros
Ensayo de Toquero para el VRAC. 5-0
16:12
TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)
Buen remate de Torres en el primer palo que atrapa Unai.
16:12
VRAC vs Ingenieros
El primer pateo a palos es de Las Rozas, pero el lanzador Rapallo estrella el oval en el poste. No era fácil porque golpeó desde medio campo.
16:07
VRAC vs Ingenieros
Es la tercera jornada en el grupo A de la fase previa de la Copa del Rey.
Los vallisoletanos han ganado el único partido disputado hasta aahora en Ordizia; los madrileños ganaron sus dos partidos al Barça y al Belenos.
Ingenieros Industriales es tercero en División de Honor Élite.
16:06
VRAC Quesos vs Ingenieros
Alineación del Quesos
🔵ALINEACIÓN 🔵— 🧀 VRAC 🧀 (@VRAC) December 6, 2025
Nuestro XV para la tercera Jornada de la Copa del Rey
🆚 A.D. Ingenierios Industriales Las Rozas
@queseriasentrepinares | @dhferugby#LollevamosEnLaPiel#VRAC #CYLnosImpulsapic.twitter.com/CKH7XvwrYl
16:01
TORDESILLAS - PALENCIA (0-0)
Comienza el partido
15:51
XI del Palencia
Mongil y Samu, ex del Tordesillas, en la alineación titular.
Nuestro 𝑋𝐼 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 para hoy. pic.twitter.com/YOHa14wqU2— Palencia Club de Fútbol (@palencia_cf) December 6, 2025
15:27
Partido especial también en los banquillos. Regresa Marchena, además de cuatro jugadores ex del Tordesillas. Esta semana hemos hablado con ellos días antes del partidazo
15:25
XI del Tordesillas
Muchas bajas en el equipo rojiblanco, sobre todo en defensa. Ni Abraham ni Manja, capitales.
👥 Alineación Vs @palencia_cf— Atlético Tordesillas (@AtcoTordesillas) December 6, 2025
Farolo
Herrador
Joan
Pesca
Sana
Miguel Hdz
Conejo
Chirola
Dani Diez
Torres
Chatún
Eder
Miguel Velázquez
Popi
Fer
Ángel
Revu
A. San Nicolás
Sergio Ramírez #VamosTorde💪
15:24
Momento de partidazo en Las Salinas. El Tordesillas recibe al Palencia CF. Los dos, empatados a puntos, pero los rojiblancos por encima por el golaveraje general.
12:02
Jornada deportiva en Valladolid
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva en Valladolid.
Hoy, con el siguiente menú:
16:00 h, en Las Salinas: Atlético Tordesillas vs Palencia CF
16:00 h, en Pepe Rojo: VRAC vs Las Rozas (Copa del Rey)
17:00 h: Cristo Atlético vs Mojados
19:00 h, en Pisuerga: UEMC vs Caja 87
-
