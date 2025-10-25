Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid
El Mojados busca estrenarse ante el Júpiter leonés; el Tordesillas prepara su martes histórico en campo del Virgen del Camino; el Chami vuelve al Ramón Urtubi; el UEMC visita la 'bombonera' de Morón y el Aula recibe al Rocasa
Juan Diez Regidor
Sábado, 25 de octubre 2025, 16:09
16:39
MOJADOS - JÚPITER (0-0)
Primer tiro, de Cadaveira, arriba. Minuto 37. Día muy lluvioso en Mojados.
16:38
Liceo-Chami
Ensayo de Bautista Arranz que transforma Santi Ortega (6-27, min. 35)
16:36
LA VIRGEN - TORDESILLAS (0-0)
En juego el partido en León.
16:23
Liceo - Chami
Ensayo de Martín Toca que transforma Santi Ortega (6-20, min. 20)
16:22
MOJADOS - JÚPITER (0-0)
Ha empezado mejor el Mojados, con control en campo contrario. Le falta el último pase.
16:17
LA VIRGEN - TORDESILLAS
XI de Álex Izquierdo, que no piensa en la Copa. El Torde sale con todo
👥 Alineación Vs @cdlavirgen— Atlético Tordesillas (@AtcoTordesillas) October 25, 2025
Farolo
Dieguito
Joan
Manja
Abraham
Miguel Hdz
Conejo
Fer
Emi
Popi
Chatún
Eder
Sana
Escu
Ángel
Torres
Chirola
Dani Diez
Miguel Velázquez #VamosTorde💪
16:16
Dos golpes de castigo, uno por cada equipo, y el Chami mantiene la delantera (6-10, minuto 13)
16:14
Liceo - Chami
5 minutos y ya se ha movido dos veces el marcador. Se adelantó Liceo con un golpe de castigo y ja reaccionado el Chami, con ensayo de Unax Zuriarrain y transformación de Santi Ortega (min.5, 3 - 7)
16:07
MOJADOS - JÚPITER (0-0)
Contexto: el Mojados no ha ganado en las primeras siete jornadas, aunque en el ultimo partido en casa rascó un empate ante el entonces líder, el Palencia.
16:05
MOJADOS - JÚPITER (0-0)
Con este XI ha salido el filial de la Cultural
⚽️ ALINEACIÓN #JúpiterLeonés | #TerceraFederaciónpic.twitter.com/YpR1ce2JrZ— Cultu Academia (@CultuAcademia) October 25, 2025
16:01
MOJADOS - JÚPITER (0-0)
Arranca el partido en Mojados
15:21
Liceo Francés vs Chami
Ya tenemos alineación de Álvaro Gorostiza con la que el Inexo El Salvador tratará de llevarse la victoria del Ramón Urtubi
ALINEACIÓN DEL PARTIDO‼️⚪️⚫️ pic.twitter.com/7nXB2bJsuL— Club de Rugby El Salvador🏉 (@Chami_Rugby) October 25, 2025
15:14
En unos instantes, el Mojados buscará el primer triunfo de la temporada ante el filial de la Cultural
15:14
XI del Mojados
👥 ALINEACIÓN | Jornada 8 - 3RFEF G.VIII— CD MOJADOS (@CDMojados) October 25, 2025
Este será el once que presentará el equipo para este partido. ¡Vamos Mojados!#unpueblounido#juntoslohemosconseguidopic.twitter.com/9i850OaR9h
08:08
Menú deportivo del sábado
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva para los equipos de Valladolid.
Viene cargado el sábado, con un amplio abanico de partidos y un programa cargado de emociones para los nuestros:
16:00h. CD Mojados vs Júpiter Leonés
16:00h. Liceo Francés vs Inexo El Salvador
16:30h. Virgen del Camino vs Tordesillas
18:00h. Morón vs UEMC
19:00h. BM Aula vs Rocasa Gran Canaria
