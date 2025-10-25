El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Henar García

Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

El Mojados busca estrenarse ante el Júpiter leonés; el Tordesillas prepara su martes histórico en campo del Virgen del Camino; el Chami vuelve al Ramón Urtubi; el UEMC visita la 'bombonera' de Morón y el Aula recibe al Rocasa

Juan Diez Regidor

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:09

16:39

MOJADOS - JÚPITER (0-0)

Primer tiro, de Cadaveira, arriba. Minuto 37. Día muy lluvioso en Mojados.

16:38

Liceo-Chami

Ensayo de Bautista Arranz que transforma Santi Ortega (6-27, min. 35)

16:36

LA VIRGEN - TORDESILLAS (0-0)

En juego el partido en León.

16:23

Liceo - Chami

Ensayo de Martín Toca que transforma Santi Ortega (6-20, min. 20)

16:22

MOJADOS - JÚPITER (0-0)

Ha empezado mejor el Mojados, con control en campo contrario. Le falta el último pase.

16:17

LA VIRGEN - TORDESILLAS

XI de Álex Izquierdo, que no piensa en la Copa. El Torde sale con todo

16:16

Dos golpes de castigo, uno por cada equipo, y el Chami mantiene la delantera (6-10, minuto 13)

16:14

Liceo - Chami

5 minutos y ya se ha movido dos veces el marcador. Se adelantó Liceo con un golpe de castigo y ja reaccionado el Chami, con ensayo de Unax Zuriarrain y transformación de Santi Ortega (min.5, 3 - 7)

16:07

MOJADOS - JÚPITER (0-0)

Contexto: el Mojados no ha ganado en las primeras siete jornadas, aunque en el ultimo partido en casa rascó un empate ante el entonces líder, el Palencia.

16:05

MOJADOS - JÚPITER (0-0)

Con este XI ha salido el filial de la Cultural

16:01

MOJADOS - JÚPITER (0-0)

Arranca el partido en Mojados

15:21

Liceo Francés vs Chami

Ya tenemos alineación de Álvaro Gorostiza con la que el Inexo El Salvador tratará de llevarse la victoria del Ramón Urtubi

15:14

En unos instantes, el Mojados buscará el primer triunfo de la temporada ante el filial de la Cultural

15:14

XI del Mojados

08:08

Menú deportivo del sábado

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva para los equipos de Valladolid.

Viene cargado el sábado, con un amplio abanico de partidos y un programa cargado de emociones para los nuestros:

  • 16:00h. CD Mojados vs Júpiter Leonés

  • 16:00h. Liceo Francés vs Inexo El Salvador

  • 16:30h. Virgen del Camino vs Tordesillas

  • 18:00h. Morón vs UEMC

  • 19:00h. BM Aula vs Rocasa Gran Canaria

