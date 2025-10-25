Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

08:08

Menú deportivo del sábado

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada deportiva para los equipos de Valladolid.

Viene cargado el sábado, con un amplio abanico de partidos y un programa cargado de emociones para los nuestros:

16:00h. CD Mojados vs Júpiter Leonés

16:00h. Liceo Francés vs Inexo El Salvador

16:30h. Virgen del Camino vs Tordesillas

18:00h. Morón vs UEMC

19:00h. BM Aula vs Rocasa Gran Canaria