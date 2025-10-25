Victoria sufrida y sudada de El Salvador en el Ramón Urtubi

Javier González-ADG Madrid Sábado, 25 de octubre 2025, 20:08 Comenta Compartir

Tuvo que sufrir el Inexo El Salvador para ganar en el Ramón Urtubi, después de arrasar en la primera parte al Liceo Francés y venirse abajo el cuadro pucelano en la segunda mitad, donde incluso el conjunto madrileño llegó a voltear el 6-27 que llegó a disfrutar el equipo chamizo. Un ensayo de Chico evitó la debacle.

Pronto se rompió la igualdad inicial. En el minuto tres, el Liceo Francés sumó sus primeros tres tantos gracias a un golpe de castigo desde casi el centro del campo por medio de Arias. No tardó en darle la vuelta al marcador el Chami, gracias a un ensayo de Zuriarrain, transformado por Ortega (3-7, min. 6).

Cuatro minutos después, Ortega amplió la ventaja con un golpe de castigo a pocos metros de la línea de ensayo (3-10). El partido era un carrusel de alternativas y el siguiente en golpear fue el equipo local con otro golpe de castigo transformado por Arias (6-10).

Liceo Francés Guille-André, Basterrechea, Lloret; Ceballos, Córdoba; Garcés, Molina; Bardón; Cuerda; Arias; Vincent, Marcos López, Ballester, Talemaisuva y Spinelli. También jugaron Anaya, Hernández, Fernández, Suanzes, Biante, Picard, Fontecha y Gabas. 28 - 32 Inexo El Salvador Pelaz, Romanos, Coronel; Peña, Stephane; Da Cunha, Du Plooy; Bautista; Saúl Alonso; Ortega; Minguillón, Barrios, Zuriarrain, Sanz y Toca. También jugaron David Alonso, Chico, Ruiz, Rodri Fernández, Santa Cruz, Geijo, Valea y Jaime Powys. Árbitro: Ibisate Alday (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Sanz (min. 26) y Arranz (min. 49).

Marcador: 3-0 Golpe de castigo de Arias (min. 2). 3-5 Ensayo de Zuriarrain (min. 5). 3-8 Transformación de Ortega (min. 6). 3-10 Golpe de castigo de Ortega (min. 10). 6-10 Golpe de castigo de Arias (min. 13). 6-13 Golpe de castigo de Ortega (min. 18). 6-18 Ensayo de Toca (min. 19) 6-20 Transformación de Ortega (min. 20). 6-25 Ensayo de Arranz (min. 34). 6-27 Transformación de Ortega (min. 35). 11-27 Ensayo de Ballester (min. 40). 13-27 Transformación de Arias (min. 40). 18-27 Ensayo de Gabas (min. 49). 20-27 Transformación de Arias (min. 50). 25-27 Ensayo Gabas (min. 52). 28-27 Golpe de castigo de Arias (min. 68). 28-32 Ensayo de Chico (min. 75).

Incidencias: Ramón Urtubi. 300 espectadores.

Pero la defensa de la escuadra madrileña era un completo desastre y el Inexo El Salvador lo aprovechó sin miramientos. Un golpe de castigo convertido, dos ensayos -de Toca y Arranz- y sus correspondientes transformaciones por parte de Ortega pusieron un claro 6-27 en el marcador. Con un ensayo pleno de potencia de Ballester y la transformación a cargo de Arias, concluyó un primer tiempo sumamente entretenido y dominado por el equipo pucelano (13-27).

Le sentó bien al Liceo Francés ese minuto final del primer tiempo y en la segunda mitad salió con más ímpetu. Empujó desde el principio en busca de su segundo ensayo y, tras varios minutos acosando a la defensa de la formación chamiza, y tras la expulsión temporal de Arranz, logró su propósito por medio de Gabas. Arias, en una situación muy complicada, y más para un zurdo, consiguió la transformación para apretar el tanteador (20-27).

Quedó tocado el Inexo El Salvador, que pocos minutos después sufrió un nuevo golpe, con otro ensayo, clavado al anterior, pegado a la cal de la banda izquierda, obra nuevamente de Gabas.

El palo salvó al equipo pucelano, ya que el intento de transformación de Arias fue repelido por la madera (25-27).

También tuvo suerte El Salvador a los 60 minutos, cuando un golpe de castigo lejano a favor de su rival se marchó desviado por centímetros. Pero a la tercera fue la vencida. Arias convirtió un golpe de castigo a los 70 minutos para dar la sorpresa y voltear el marcador (28-27).

Había desaparecido el cuadro vallisoletano, al que le entraron las prisas. Con más corazón que cabeza, consiguió un nuevo ensayo gracias a una melé espontánea en la que consiguió poner el oval en el suelo por medio de Chico (29-33). No transformó Ortega, lo que dio emoción al final del choque, al que llegó sufriendo de lo lindo el equipo vallisoletano ante un recién ascendido.