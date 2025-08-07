Iván Romeo apunta a Alemania y Movistar descarta su presencia en La Vuelta

En el Movistar Team buscan líder para La Vuelta a España. El 'ocho' que tenía que liderar Enric Mas, se ha visto trastocado por la ... baja por lesión del mallorquín, que se perderá todo lo que resta de temporada tras tener que retirarse del Tour de Francia.

El equipo telefónico trabaja estos días a contrarreloj con los calendarios de los corredores, no solo por la baja en si de Mas, sino porque el líder aseguraba unos puntos que ahora habrá que buscar de otra manera para que una temporada plácida no se viva con sobresaltos por los puntos UCI y la amenaza de descenso, con todos los equipos buscando destinos y carreras para sumar y sumar...

Todo apunta a que el liderato del equipo lo asumirá Nairo Quintana, aunque en el Movistar se han llegado a plantear todas las opciones, y es ahí donde entra el vallisoletano Iván Romeo, el nombre propio del equipo en el pasado Tour, pese a su juventud, y ya recuperado de la caída que amenazó con dejarle fuera de la ronda francesa cuando se jugaba la victoria en la penúltima etapa.

El estado de forma del pucelano, con un rendimiento excelso, y el hecho de que La Vuelta –menos agresiva que el Tour en relación a puertos largos y de altitud–, puede acoplarse mejor al vallisoletano podían abrirle las puertas de la formación para la ronda nacional. Incluso el hecho de que La Vuelta presente una contrarreloj en 'casa', en la que Romeo conoce «hasta el lugar de las alcantarillas», bromea.

Sin embargo, el Movistar lo ha descartado. «Es casi imposible», explican desde el equipo azulón, que apunta a Alemania como próximo destino de Iván Romeo. El vallisoletano puede liderar el conjunto que participe en el Lidl Tour de Alemania, que se celebra del 20 al 24 de agosto, y que además le servirá de preparación para el gran reto de la temporada: el Mundial de Ruanda, que se celebra un mes después, del 21 al 28 de septiembre. En la cita mundialista, Romeo es una de las bazas de Alejandro Valverde para la crono y para la prueba en ruta.