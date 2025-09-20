El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Romeo rueda por última vez antes de la contrarreloj del Mundial de Ruanda de este domingo.

Romeo rueda por última vez antes de la contrarreloj del Mundial de Ruanda de este domingo. RFEC
Mundial de Ciclismo de Ruanda

La hora de salida de Iván Romeo en el Mundial de Kigali

«Si sale la crono que tengo en mente, voy a estar muy delante»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:00

Iván Romeo ya cuenta las horas para su debut en el Mundial de Ciclismo Absoluto. El corredor vallisoletano ya conoce el 'timing' de su participación ... en la cita de Ruanda, en la que participará con los mejores especialistas del mundo, entre ellos el vigente campeón, el belga Remco Evenepoel, y el cuatro veces ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  3. 3 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  4. 4

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  5. 5

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  6. 6

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  7. 7 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas
  8. 8

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  9. 9

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  10. 10

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La hora de salida de Iván Romeo en el Mundial de Kigali