La hora de salida de Iván Romeo en el Mundial de Kigali

Iván Romeo ya cuenta las horas para su debut en el Mundial de Ciclismo Absoluto. El corredor vallisoletano ya conoce el 'timing' de su participación ... en la cita de Ruanda, en la que participará con los mejores especialistas del mundo, entre ellos el vigente campeón, el belga Remco Evenepoel, y el cuatro veces ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar.

El ciclista pucelano representará a España junto a su compañero Raúl García Pierna en una contrarreloj de 40,6 kilómetros sin apenas un metro llano en el que los participantes tendrán que superar nada menos que cuatro cotas: Nyanza de 2,5 kilómetros al 5,8% de pendiente media a la ida, y la misma cota de regreso que son 6,6 kilómetros al 3,5%; la Cote de Peage, similar a la primera ascensión con dos kilómetros al 6% y, de postre, la cota adoquinada de Kimihurura, 1,3 kilómetros al 6,3% pero que, tras coronarse, apenas tiene una mínima bajada para seguir la carretera ascendiendo en el último kilómetro hasta la meta lo que, a esas alturas de carrera puede marcar importantes diferencias.

Romeo saldrá a las 15:42 horas, y lo hará justo después del irlandés Mullen y antes del italiano Mattia Cattaneo, con dos minutos y medio de diferencia entre cada partida.

«Creo que es una crono en la que nos vamos a ir a los 50 minutos, larga, por lo que dosificar es importante y no reventar», valora el vallisoletano, que ya adelantó en El Norte que tiene calculado un número de vatios para no reventar antes de tiempo.

«Si me sale la crono que espero, puedo estar muy adelante, no tanto como el año pasado, pero muy adelante», bromea el ciclista del Movistar Team, que representa a la Real Federación Española de Ciclismo en Kigali.