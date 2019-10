El Viveros Herol BM Nava pone en apuros al Liberbank Cuenca Rodrigo Pérez Arce, en una jugada de ataque del Viveros Herol BM Nava. / Daniel Pérez El conjunto navero estuvo cerca de dar la sorpresa en un trepidante encuentro que acabó perdiendo por 26-23 HELIODORO PÉREZ (ADG) Cuenca Sábado, 19 octubre 2019, 23:03

Trepidante partido el que vimos en El Sargal con dos equipos que decidieron jugársela a la carrera en un duelo a cara de perro en el que se hacía difícil mantener el ritmo con tanta velocidad como precipitación. Finalmente, gracias a que supo ponerle la pausa necesaria, ganó el duelo el Liberbank Cuenca ante un Balonmano Nava en el que tanto afición como equipo cumplieron su promesa de «dar la tabarra» y estuvieron muy cerca de rascar algo en una de las canchas más complicadas de Asobal.

El primer tiempo se jugó a doscientos por hora, Liberbank Cuenca propuso correr y Viveros Herol puso su antídoto a la precipitación local para llegar a marcar en el marcador y llegar con empate. En el segundo acto, el bloque local puso una pausa y llegó a conseguir una ventaja de hasta cinco goles que parecía decidir el acto, pero en el tramo final Nava se apoyó en defensa y portería para ponerse a dos goles y contra para ponerse a uno con un juego dinámico de su primera línea, pero un paradón de Maciel en una contra de Marcelo acabó con las esperanzas visitantes e hizo que los puntos se quedaran en casa, frustrando un buen partido de los pupilos de Dani Gordo.

El inicio de partido fue trepidante con un Nava que quería ser fuerte en defensa con un 6-0 contundente y un Liberbank Cuenca que quería volar cada vez que tenía el balón, buscando goles de primera o segunda oleada, cayendo incluso en la precipitación al ir al por tantos tan sencillos. Mientras tanto Nava, nada agobiado por el ambiente, porque saben lo que allí es un pabellón con presión, estaba tranquilo, se dejaba guiar por Marcelo y llegaba con relativa tranquilidad al gol al menos para mantenerle el pulso al segundo clasificado de la liga. Además, si Cuenca podía correr, y no llegaban las transiciones defensivas ahí estaba Lamariano, en buena pugna por Maciel en uno de los duelos de los mejores porteros del a categoría.

Con el paso de los minutos el choque bajó de pulsaciones y empezaron ambos equipos a buscar soluciones más en estático, más que nada porque cuando intentaban correr, lejos de favorecer a los suyos, facilitaban la recuperación del rival. Gordo seguía refrescando al equipo con continuas rotaciones, no le preocupaba mover el bloque porque nada cambiaba y así consiguió ponerse por primera vez por delante en el partido en el minuto 15 con un gol a la contra de Bernabéu (6-7) que supo leer muy bien las prisas del conjunto local.

El Liberbank Cuenca comenzó a darse cuenta que no iba a ser fácil penetrar una de las defensas más armadas de la categoría, además de un gran portero y además luego los segovianos en ataque marcaron un buen ritmo que complicó las cosas, de hecho lograron irse de dos en el 17 de encuentro (6-8) con una gran penetración de Baptista. Lidio Jiménez pidió tiempo fuerte y realizó algunos cambios con el fin de meter más calma al equipo y defender un poco más junto, pero pronto llegó la exclusión de Lindblad que desbarató sus planes, además según pasaban los minutos se fue haciendo grande Lamariano demostrando que es uno de los mejores porteros de Asobal.

Gordo mantenía frescos a sus pupilos, no obstante en el minuto veinte ya había utilizado catorce jugadores, lo que permitía dinamismo a sus huestes mientras Cuenca todavía tenía ciertas dudas en ataque exceptuando un atrevido Marrochi. Viveros Herol tenía bien estudiado al rival y en ataque movía la pelota con suficiente fluidez para que los defensores conquenses no llegaran y Maciel no fuera el portero que había aparecido en las primeras jornadas.

Así, Cuenca llegó a empatar a siete goles, pero Nava seguía cómodo confiando en si mismo y armando ataque rápidos que le devolvieron la ventaja en el marcador de manera rápida (9-11). Pérez Arce se convertía en estos minutos en un jugador indescifrable para la defensa conquense en un Liberbank Cuenca que tiraba de la garra de Thiago para mantenerse cerca en el electrónico. El choque pese a un tiempo de descanso, seguía jugándose a todo tren, tanto es así, que dos contraataques seguidos fueron desbaratados por Lamariano y Maciel en sendos paradones. La primera parte fue un suspiro con dos equipos que apenas daban tiempo de respirar a la grada y un juego que propuso Liberbank Cuenca y al que se adaptó sacando nota el bloque segoviano para irse al descanso con empate a trece goles en el marcador.

A la vuelta del descanso el conjunto local decidió buscar el pivote y Moscariello puso por delante al equipo entrenado por Lidio Jiménez tras muchos minutos remando a contracorriente, eso unido a una buena defensa. Eso y una buena defensa, más una buena lectura más de Marrochi pronto pusieron a Cuenca nada más empezar el segundo tiempo dos arriba (15-13). Con el choque ya cuesta abajo para Cuenca llegó una parada de penalti de Maciel sobre Pérez Arce que puso el choque en franquicia para Cuenca que con una buena acción de penetración de Fekete consiguió la máxima a los cinco del segundo tiempo (18-15).

Liberbank Cuenca, tras pasar por vestuarios, hizo una lectura mucho más clara del partido, supo bajar las revoluciones y Balonmano Nava, pese a seguir con una dinámica activa, no tuvo el acierto del primer acto en el arranque del segundo período. En estas apareció Ernesto en portería para parar un penalti que impidió que Cuenca se fuera de cuatro goles, lo que unido a un buen tiro de Villagrán todavía mantenía a los pupilos de gordo todavía vivos en el choque cuando parecía que se despedían. Eso sí, ya no eran las cosas tan sencillas para Nava, el 6-0 de Cuenca era más correoso, pese al dinamismo de Pérez Arce y Villagrán y una buena recuperación y una contra devolvió la máxima renta a Cuenca (20-17, minuto 42), lo que obligó a Gordo a pedir un tiempo muerto. En la siguiente jugada claro siete metros sobre Ajo Villarraso y ataque que sabe leer Marrochi para poner la máxima renta en el choque (21-17), cuando todavía restaba más de cuarto de hora.

Para recuperar el impulso al partido el técnico visitante decidió plantear una defensa abierta pero en penetraciones y buscando la segunda línea, el Liberbank Cuenca supo hacer una lectura acertada e incrementó la ventaja para ser de cinco (23-18) cuando restaban doce minutos, lo que obligó a Gordo a apurar su segundo tiempo muerto. El Balonmano Nava, cinco abajo, decidió dejar de correr riesgos, y volvió poner su 6-0 atrás que es lo que le había dado resultado en el primer tiempo y no estaba mal en el segundo acto, la diferencia es que los locales había cerrado mejor el arco. Pese a todo, Nava seguía remando, meritoria la actitud y el empuje del conjunto visitante que se puso nuevamente a tres (23-20) a falta de diez minutos, lo que obligó a Lidio Jiménez a pedir tiempo muerto para evitar sustos.

A la continuación, Liberbank Cuenca se encontró con Ernesto en portería y es que, pese a ser un recién ascendido, Nava tiene unos arqueros muy buenos y compensados y así y con un gol casi sin ángulo de D'antino Nava volvía al partido a cinco del final (24-22) y tuvo un ataque para ponerse a uno en el que Marcelo hizo una falta en ataque y una contra del propio Marcelo en la que Maciel se reivindicó ante el buen nivel de la portería visitante. Tanto fue el cántaro a la fuente y tan bien lo estaba haciendo en defensa y portería Nava que finalmente D'Antino consiguió poner a su equipo a un gol a falta de dos minutos y medio (24-23) y es que el conjunto local se quedó seis minutos sin marcar un solo gol, lo que volvió a meter en el choque al equipo visitante.

Lidio Jiménez pidió tiempo muerto porque lo que era cuesta abajo se volvía a atragantar y necesitaba volver a encontrarse en ataque, algo que solventó con un gran pase el pivote de Thiago que remató Doldán (25-23) Tenía todavía la opción Nava de meterse en el partido, pero la intensidad defensiva de Cuenca no dejó opción a volver a ponerse a tiro y el choque se acabó con los de Gordo presionando a toda pista, muriendo con las botas puestas y dejando claro que pueden ser un recién ascendido, pero que tienen el gen competitivo en la sangre.