Ábalos anuncia una querella contra Óscar Puente por la auditoría en Transportes

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se querellará contra el actual titular de la cartera, Óscar Puente, por «falsedad documental y estafa procesal» tras la auditoría que el exalcalde de Valladolid llevó a cabo en el seno del Ministerio sobre el 'caso Koldo' y que cuestionó la gestión de Ábalos y de su equipo.

Así lo ha confirmado este miércoles el también exsecretario de Organización socialista en una entrevista concedida a El Confidencial en la que también lamenta haber «perdido el tiempo» al no haberlo hecho antes. «Después de pensarlo mucho, he perdido el tiempo no presentando una querella. Y lo haré, por falsedad documental y estafa procesal, porque la auditoría sí que consiguió efectos», ha señalado.

Ábalos, refugiado en la actualidad en el Grupo Mixto tras ser apartado de las filas socialistas, ha «lamentado» la postura adoptada por Óscar Puente porque, ha aseverado, «jamás hubiera hecho una auditoría contra él sabiendo la implicación que eso suponía y su falsedad». «Hemos tenido una relación de afecto, yo creo que incluso basada en la admiración recíproca. Ha dicho que le he decepcionado, y puede tener hasta razón. A veces me pongo en el otro lado porque soy una persona muy empática», ha añadido.

En este sentido, ha precisado que la querella que prevé presentar está dirigida a «los autores del informe porque después tuve que encargar una pericial a mi coste». El exministro socialista, imputado por cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, también ha insistido a El Confidencial en defender su «inocencia» y ha mostrado su «voluntad de colaborar». «Mi actitud siempre ha sido de colaborar, pero a veces parece que colaborar es delatar. No tengo ningún problema en colaborar y en informar, algunos incluso me acusan de hablar demasiado», ha afirmado Ábalos, al tiempo que ha considerado que «nunca he tenido presunción de inocencia». «Es muy difícil de soportar», ha admitido.

Por otra parte, el exministro socialista ha apuntado a Santos Cerdán como el nexo común entre él mismo y Koldo García. «El propio Santos Cerdán reconoció que conocía a Koldo García y que me lo propuso como conductor cuando yo fui secretario de Organización. Yo lo conocí por él», ha reiterado Ábalos, quien también ha aseverado que el hecho de que se lo «presentara» Cerdán «y dada la relación que tenía de confianza política con él, era una garantía».

Por último, en cuanto a la filtración de audios de las conversaciones de él mismo con el exasesor ministerial y Santos Cerdán, ha asegurado que los «desconoce» y se está «planteando pedir una pericial sobre ellos porque están suponiendo indicios para la acusación pero estamos en fase de instrucción donde todo indicio luego tiene que ser valorado como prueba en la fase de juicio».