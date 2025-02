Salva Puig, sobre su expulsión: «Me dice que exagero pero mido 2 metros, se me nota más»

J. C. Cristóbal Domingo, 2 de febrero 2025, 13:22 Comenta Compartir

Salva Puig llegó tranquilo a la sala de prensa tras el encuentro ante Bera Bera, pese a la decepción por la derrota y el malestar por su expulsión, que prefiere dejar en una anécdota y centrarse en la buena imagen que dejó el equipo.

«Contentos con el partido que hemos hecho, con gente en el pabellón, con Teledeporte, hemos dado muy buena imagen; hemos jugado bien, sí que es cierto que hemos encajado muchos goles, pero nosotras también hemos marcado muchos, el partido ha sido de nivel alto, más de ataques que de defensas, y en ese sentido Bera Bera es un equipo que se encuentra cómodo», señaló, ahondando en el buen trabajo que hizo su equipo ante un rival de mayor potencial como es el Bera Bera. «Al final nos hemos acercado, ha habido un rebote, un pase de contrataque que nos cortan, teníamos ahí la opción de luchar al menos por el empate, pero ellas no te perdonan si cometes estos pequeños errores, pero me voy satisfecho del trabajo, de la imagen, hemos jugado ante un gran equipo y sigo diciendo lo mismo, el equipo está en un buen momento».

El partido resultó espectacular para los aficionados que se acercaron a Huerta del Rey. «En el descanso a dicho a Tere, la segunda entrenadora, que era un partido atractivo para el espectador, pero nosotras no estábamos cómodas a nivel defensivo en ese intercambio de goles porque sabemos que, a la larga, a Bera Bera le puede beneficiar porque tiene más fondo de banquillo, pero a nivel de espectáculo, de patrocinadores, en un partido televisado, es quizá el partido más bonito de la temporada para enganchar al público», comentó Salva Puig, sin muestras de enfado por la tarjeta roja que vio a veinte minutos del final.

«No ha sido roja directa, ya tenía una amarilla, le he protestado unos pasos porque ya venían de unos pasos previos de la jugada anterior, ahora le he dicho en frío, al final del partido, que no me parece una protesta suficiente como para sacar una tarjeta roja, sabemos que en otros en el minuto cero coma cinco la gente estaría expulsada, él me dice que las formas, que exagero en los gestos, pero soy un entrenador que mide casi dos metros y quizá se nota más. Es algo que se queda ahí y ya está. Es mi primera roja en la Liga Iberdrola», aseguró, satisfecho en parte por los recursos con los que cuenta ahora el Aula. «Estoy contento porque el modelo de juego está asimilado y estamos recuperando a las jugadoras tocadas y lesionadas, la rotación ya es más amplia, y eso te permite jugar más rápido y alegre».