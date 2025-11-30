El Recoletas paga un caótico comienzo de partido

Un horripilante inicio de encuentro, en el que el Bidasoa se disparó en el marcador al sumar siete goles de renta en los diez primeros, ... decantó la suerte de un partido que se preveía más igualado, pero al que el Recoletas Atlético Valladolid llegó excesivamente tarde.

El conjunto azulón buscaba en Irún cerrar un fantástico mes de noviembre con un pleno de victorias, tras las conseguidas ante el Villa de Aranda, Frigoríficos del Morrazo y Granollers.

Bidasoa Maciel (1), Cavero (1), Mugica (7), Gorka Nieto (1), Jevtic (2), Nevado (5), Dariel García (3) -siete inicial-, Skrzyniarz, Esteban Salinas (4), Valles (4), Barreto (2, 1p), Xavi González (2), Furundarena (1), Mielczarski (1), Peciña y Da Silva. 34 - 24 Recoletas Atlético Bar, Tao Gey (1p), Jozinovic (3), Ribeiro (2), De Toledo (1), Herrero (1), Miguel Camino (2) -siete inicial-, César Pérez, Serrano (5, 3p), Cabral (2), Fodorean (2), Oliveira (2), Poladura (2), Karapalevski (1) y Azize. Árbitras: Rodríguez Estévez (Comité valenciano) y García Gil (Comité aragonés). Descalificado el visitante De Toledo (min. 47). Excluidos el visitante Fodorean y los locales Cavero, Da Silva y Dariel García.

Parciales cada 5 minutos: 4-1, 9-2, 11-4, 13-8, 16-11, 19-15 (descanso), 22-16, 26-17, 28-18, 29-19, 32-22 y 34-24.

Incidencias: Artaleku. 1.542 espectadores.

La tarea no se presentaba sencilla. En sus seis visitas previas a Artaleku se había ido vacío. Y la tarea de romper el fortín del Bidasoa se desmoronó con una salida a pista con el cuadro pucelano desconectado. Y es que la puesta en escena de los guerreros, que ayer lucieron de rojo, fue horrible.

Transparente tanto en defensa como en la portería, en la que el argentino Bar no se pareció ni por asomo al que deslumbró en la jornada anterior ante el Fraikin Granollers en el Huerta del Rey.

Y ante un rival del nivel del Bidasoa no se puede cometer tal cúmulo de despropósitos. El conjunto guipuzcoano castigó esa falta de intensidad al inicio con una ventaja que ya no pudo revertir el conjunto de David Pisonero.

Mugica y Navedo fueron dos estiletes que penetraron entre la defensa del equipo vallisoletano como cuchillos en la mantequilla.

La ventaja no hizo más que ir en aumento, hasta alcanzar la que fue máxima diferencia -hasta entonces- a los diez minutos, con un resultado de 9-2 que indicaba bien a las claras la diferencia entre un equipo enchufado y otro fuera del partido.

La entrada a pista de César Pérez en la portería y la aparición de Serrano, que firmó un pleno de aciertos, con cinco goles en cinco lanzamientos, hicieron que la diferencia se estabilizara entre cinco y seis goles.

Sendos tantos de Oliveira y Serrano dejaron la desventaja en únicamente tres goles a medio minuto para llegar al intermedio, pero un tanto sobre la bocina de Mugica situó el resultado en 19-15 al final de la primera mitad.

Una acción desperdiciada desde el extremo por Tao Gey en el primer ataque de la reanudación fue el principio del fin del Recoletas Atlético Valladolid, que volvió a firmar unos minutos nefastos al acumular una pérdida tras otra, que el Bidasoa volvió a castigar a la contra.

Pese a solicitar dos tiempos muertos en apenas once minutos, Pisonero no pudo recomponer a un equipo incapaz de superar la defensa del Bidasoa y a un Maciel, que, sin brillar a gran altura, firmó sus mejores minutos en el primer cuarto de hora del segundo tiempo.

Con este panorama sucedió lo que tenía que pasar y es que la diferencia no paró de aumentar, con los goles cómodos a la contra del conjunto local.

Xavier González disparó la ventaja por encima de los diez tantos tras la diana que situaba el 29-18 a trece minutos para el final.

El último cuarto de hora quedó convertido en un tramo de relleno, en el que ambos equipos fueron intercambiando goles y errores, para estabilizar la desventaja en torno a los diez goles.

Una diferencia que no fue superior gracias a varias intervenciones acertadas de César Pérez en la portería. En un encuentro para olvidar del equipo pucelano, firmó diez intervenciones, que confirman que siempre será un seguro de vida cuando Bar tenga un día malo.