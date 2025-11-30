El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del partido del Recoletas en Irún. Arrate Morales
Balonmano / Liga Asobal

El Recoletas paga un caótico comienzo de partido

El conjunto vallisoletano sufrió un serio correctivo ante un Bidasoa que penalizó sus errores y exhibió una gran solidez en defensa

Unai Eguiguren. ADG

Irún

Sábado, 29 de noviembre 2025

Comenta

Un horripilante inicio de encuentro, en el que el Bidasoa se disparó en el marcador al sumar siete goles de renta en los diez primeros, ... decantó la suerte de un partido que se preveía más igualado, pero al que el Recoletas Atlético Valladolid llegó excesivamente tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  3. 3 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  4. 4

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  5. 5

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  6. 6

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  7. 7 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  8. 8

    Nueve horas sin luz porque las ratas se comen los automáticos
  9. 9

    Medio kilo de cocaína, un cráneo «reventado» y un cadáver en un pinar de Valladolid
  10. 10

    Óscar Puente visitará las instalaciones de Gotion en China para «cerrar su implantación» en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Recoletas paga un caótico comienzo de partido

El Recoletas paga un caótico comienzo de partido