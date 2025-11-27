Pisonero renueva como técnico del Recoletas Atlético hasta 2028

El Norte Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

David Pisonero seguirá siendo entrenador del Recoletas Atlético al término de la presente temporada. Así lo ha anunciado el presidente del club, Mario Arranz, en la mañana de este jueves en la sala de prensa, apuntando que el técnico vallisoletano se sentará en el banquillo de Huerta del Rey hasta 2028. «En esta segunda etapa de David hemos conseguido generar una simbiosis que creo que ha sido muy positiva, y nos ha permitido dar un paso adelante en todos los aspectos, no solo con el primer equipo. Y en esa voluntad de seguir creciendo, hemos llegado a un acuerdo para tratar de llegar a los objetivos que nos hemos marcado. Y qué mejor que con un técnico de la casa», ha explicado Arranz antes de señalar que la idea es hacer extensible el acuerdo a todo el cuerpo técnico.

«Ha sido todo muy sencillo, tenemos mucha fluidez y ha sido algo que estaba en la cabeza de ambas partes y, como tal, rápido lo hemos perfilado», asegura, confirmando que no hay cláusulas de salida en caso de que venga algún club grande a llebvarse al técnico.

Antes de dar paso al propio David Pisonero, el presidente ha comentado la posibilidad de reforzar la plantilla en la segunda vuelta por la baja de Alejandro Pisonero. «Acudir al mercado es una opción que está encima de la mesa, lo estamos valorando sin prisa con la idea de hacer algo de cara a la segunda vuelta, peroi sin urgencias», ha concretado.

Por su parte, David Pisonero ha agradecido «la confianza» del club antes de ahondar en la decisión. «Para mi ha sido sencillo. Cuando afrontas periodos tan largos tiene que haber cosas que te hagan seguir y apostar, y aquí hay varios factores. Soy entrenador de este equipo, pero también soy fan y socio de este equipo. Y luego el proyecto que tenemos es aspasionante como para valorar otras cosas. Por supuesto que las hay y las he tenido, pero siento que damos pasitos poco a poco, y en eso estamos todos. Estamos muy contento con los resultados», admite, señalando que no ha sido necesario sentarse a negociar. «Lo hacemos ahora porque todos sabemos lo que hay, jugadores que quieren estar y otros que no. Son dos años de proyecto con medio más de construcción».

El preparador vallisoletano no ha querido mencionar ninguna de las ofertas que manejaba, si bien sí ha apuntado al campeonato más importante de Europa. «Hay cosas que llaman la atención, ligas importantes como la alemana, que es más competitiva, pero mi intención siempre ha sido llegar a un acuerdo aquí. El trabajo está encaminado a seguir dando pasos, con todos sumando, y mientras sigamos teniendo esta ambición, dónde vamos a encontrar otro proyecto igual. Para mí esto es muy atractivo», explica, apuntando que la continuidad de su hijo también ha influido en su decisión (ambos firman hasta 2028). «Yo he tenido cosas pero seguramente no tantas como él (Alejandro). Ver que el equipo de casa apuesta por un chico de la casa te dice cosas, y esa apuesta por Alejandro era muy clave, también», ha señalado en sala de prensa.