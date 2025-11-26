El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Pisonero, durante un tiempo muerto, en el choque ante el Guadalajara. Rodrigo Jiménez
Balonmano - Asobal

Alejandro Pisonero estará cinco meses de baja

El canterano padecía una lesión de menisco en su rodilla izquierda que le ha obligado a pasar por el quirófano

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

El jugador del Recoletas Atlético Valladolid, Alejandro Pisonero, ha sido intervenido para reparar el menisco interno de su rodilla izquierda. El primera línea de la escuadra pucelana no estaba participando en la actividad deportiva desde que se lesionara en una de las sesiones de entrenamiento previas al encuentro que los vallisoletanos disputaron en el Pitiu Rochel ante Horneo Eón Alicante.

Este contratiempo ha hecho que el canterano se haya perdido los cinco últimos choques de la Liga, el citado en Alicante, en Cuenca y Cangas, así como los dos en Huerta del Rey; el derbi autonómico ante el Tubos Aranda y contra el Fraikin Granollers.

Según se informa desde los servicios médicos del Recoletas, que coordina el doctor Pablo Grande, y al no experimentar mejoría en este tiempo, al central vallisoletano se la he realizado la reparación del menisco interno mediante puntos de sutura y la limpieza de la rodilla y de los restos de todos los procesos inflamatorios como consecuencia de la lesión. El resto de estructuras en la zona afectada estaba bien conservado por lo que no ha habido un mayor alcance.

Tras esta operación, Alejandro Pisonero afrontará un periodo de recuperación estimado en torno a los cinco meses, antes de poder retomar los entrenamientos. Tras la intervención y el primer mes de inmovilización de la pierna con una prótesis, el jugador comenzará el periodo de rehabilitación.

En los 5 choques de Liga que Alejandro Pisonero ha disputado esta campaña 2025-2026 con el Recoletas, el director de juego pucelano ha logrado 16 goles con un 70% de efectividad de cara a portería (3,2 de media), a lo que sumó 9 asistencias.

Desde su debut con el primer equipo, en la temporada 2020-2021, el jugador ha disputado 67 partidos en la máxima categoría del balonmano nacional en los que ha marcado 164 tantos (2,4 de promedio).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  6. 6

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  7. 7

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  8. 8 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  9. 9

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  10. 10 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alejandro Pisonero estará cinco meses de baja

Alejandro Pisonero estará cinco meses de baja