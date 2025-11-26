Alejandro Pisonero estará cinco meses de baja

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

El jugador del Recoletas Atlético Valladolid, Alejandro Pisonero, ha sido intervenido para reparar el menisco interno de su rodilla izquierda. El primera línea de la escuadra pucelana no estaba participando en la actividad deportiva desde que se lesionara en una de las sesiones de entrenamiento previas al encuentro que los vallisoletanos disputaron en el Pitiu Rochel ante Horneo Eón Alicante.

Este contratiempo ha hecho que el canterano se haya perdido los cinco últimos choques de la Liga, el citado en Alicante, en Cuenca y Cangas, así como los dos en Huerta del Rey; el derbi autonómico ante el Tubos Aranda y contra el Fraikin Granollers.

Según se informa desde los servicios médicos del Recoletas, que coordina el doctor Pablo Grande, y al no experimentar mejoría en este tiempo, al central vallisoletano se la he realizado la reparación del menisco interno mediante puntos de sutura y la limpieza de la rodilla y de los restos de todos los procesos inflamatorios como consecuencia de la lesión. El resto de estructuras en la zona afectada estaba bien conservado por lo que no ha habido un mayor alcance.

Tras esta operación, Alejandro Pisonero afrontará un periodo de recuperación estimado en torno a los cinco meses, antes de poder retomar los entrenamientos. Tras la intervención y el primer mes de inmovilización de la pierna con una prótesis, el jugador comenzará el periodo de rehabilitación.

En los 5 choques de Liga que Alejandro Pisonero ha disputado esta campaña 2025-2026 con el Recoletas, el director de juego pucelano ha logrado 16 goles con un 70% de efectividad de cara a portería (3,2 de media), a lo que sumó 9 asistencias.

Desde su debut con el primer equipo, en la temporada 2020-2021, el jugador ha disputado 67 partidos en la máxima categoría del balonmano nacional en los que ha marcado 164 tantos (2,4 de promedio).

