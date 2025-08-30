El Recoletas se lleva el IV Memorial Santiago Manguán

El Norte Valladolid Sábado, 30 de agosto 2025, 23:59 Comenta Compartir

El Recoletas Atlético Valladolid se impuso este sábado en el IV Memorial Santiago Manguán ante el Tubos Aranda local y el Viveros Herol de Nava del Marqués, y acumula cuatro triunfos y tres derrotas en los siete amistosos disputados hasta ahora. Al margen de los resultados y las probaturas clásicas de esta etapa, la buena imagen de los vallisoletanos en estos dos partidos reducidos de 20 minutos por tiempo, indica que la puesta a punto marcha por buen camino.

El Recoletas apurará su pretemporada a la que le resta sólo una semana de entrenamientos y el X Torneo Diputación-Alimentos de Valladolid, de cara al domingo 14 de septiembre (12:30), cuando disputarán la primera jornada de liga contra Bada Huesca en Huerta del Rey.

Los pupilos de David Pisonero cuajaron una sólida actuación ante el también renovado Viveros Herol BM Nava, que sin embargo, no se vio reflejada los primeros minutos, cuando los segovianos dominaron en el marcador hasta un 7-4. Pruebas típicas de pretemporada en un partido jugado a ritmo alto con los segovianos sacando mejor tajada inicialmente de su acierto ofensivo y de las paradas de Patotski. Un parcial de 0-3 aprovechando el Recoletas las recuperaciones en defensa ante el juego de 7 contra 6 navero, permitió especialmente a Jorge Serrano anotar a portería vacía e igualar el encuentro. Intensos en defensa y con Juan Bar siendo un seguro bajo palos, se fueron 3 goles arriba a vestuarios dejando buenas sensaciones. En la segunda mitad, los pucelanos se llevaron la victoria con un gol de Lucas Ribeiro en los 6 metros (17-18).

En segundo partido, Los de Pisonero refrendaron la buena línea mostrada en el primer derbi y se sacaron la espina de la derrota cosechada ante el conjunto arandino en Torrelavega.

Le costó de inicio al equipo pucelano al que las imprecisiones y la presión arandina le hicieron perder el control del partido. Sin embargo, el Recoletas dio la vuelta al marcador en la segunda mitad. Con los visitantes ya por delante, la defensa abierta de Tubos Aranda no pudo darles la victoria y el Recoletas se llevó el choque y el IV Memorial Santiago Manguán (19-20), que da confianza a la plantilla en la recta final de la pretemporada.

