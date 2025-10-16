El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Bar trata de sacar rápido el balón para jugarlo en el partido ante Logroño. Mar García
Balonmano / Liga Asobal

El Recoletas desconfía del recién ascendido Alicante, «un equipo de nuestra liga»

David Pisonero valora a su próximo rival, «una plantilla con peso que debe estar más arriba»

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:12

Comenta

No tardará la liga Asobal en ordenar su clasificación y establecer las tres velocidades a las que acostumbra a funcionar. Esos tres peldaños que, año ... tras año, se vienen repitiendo y de los que resulta difícil escapar. Asimilado ya que el FC Barcelona ocupa el primero de ellos sin nadie que le acompañe, el resto pelea con sus vaivenes por hacerse un hueco preferencial en el segundo escalón. Ahí encontramos al Recoletas Atlético y también al Ciudad de Logroño, último en pasar victorioso por Huerta del Rey que cada temporada supera en la clasificación a los vallisoletanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  2. 2 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4 Expulsan de China a un ciclista del Burgos BH y le prohíben la entrada de por vida por un mensaje ofensivo
  5. 5 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  6. 6

    El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid
  7. 7

    Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico
  8. 8

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  9. 9

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  10. 10

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Recoletas desconfía del recién ascendido Alicante, «un equipo de nuestra liga»

El Recoletas desconfía del recién ascendido Alicante, «un equipo de nuestra liga»