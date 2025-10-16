El Recoletas desconfía del recién ascendido Alicante, «un equipo de nuestra liga»

No tardará la liga Asobal en ordenar su clasificación y establecer las tres velocidades a las que acostumbra a funcionar. Esos tres peldaños que, año ... tras año, se vienen repitiendo y de los que resulta difícil escapar. Asimilado ya que el FC Barcelona ocupa el primero de ellos sin nadie que le acompañe, el resto pelea con sus vaivenes por hacerse un hueco preferencial en el segundo escalón. Ahí encontramos al Recoletas Atlético y también al Ciudad de Logroño, último en pasar victorioso por Huerta del Rey que cada temporada supera en la clasificación a los vallisoletanos.

«Desconozco qué presupuesto maneja y si está un peldaño por encima de nosotros, pero imagino que está en uno superior porque nosotros intentamos retener a los hermanos [Álvaro y Miguel Martínez] y no pudimos», apunta Pisonero sobre el roto que hicieron los hermanos a su equipo en la última jornada. «Ellos fueron de menos a más el año pasado, y la muestra es que nosotros con nuestra mejor temporada no fuimos capaces de pasarles», añade el técnico, que ha tachado a su próximo rival, el Horneo Eón Alicante (sábado, a las 17:30h en el pabellón Pitiu Rochel) de equipo de «nuestra liga».

«Quitando al Barça y al Granollers, ¿quién no lo es?», pregunta el preparador vallisoletano. «Por plantilla es un equipo que tiene que estar más arriba. Tienen una plantilla de mucho peso para ser un recién ascendido, con jugadores veteranos y que poco a poco va acoplándose a la categoría. Van de menos a más y ya tienen un poso», señala, sobre un plantel que figura 15º en la tabla con una victoria en 5 jornadas, la lograda en la pista del Guadalajara (29-35). «No son un rival sencillo. Es un equipo con poca pérdida que juega muy bien el 7 contra 6 y que nos va a costar en casa».

Pisonero, sin más bajas que la de Rares Fodorean, espera un partido «espeso» sin mucha continuidad en el juego. «Nos amoldamos mucho, pero espero un partido lento, trabado, con mucho valor en cada gol. No nos van a dejar correr, y defensivamente debemos tener paciencia porque no vamos a poner defender rápido con interceptación para salir al contraataque», analiza, sin sobresaltos concretos después de ver la última derrota repetida en vídeo. «Me quedo con las sensaciones que vi en directo. Nos ganaron con un juego directo, y nos matan sus transiciones, sus goles sencillos. Tampoco estuvimos tan frescos como debíamos por problemas durante la semana, aunque esto no quiere decir que no fuera merecida su victoria», comenta.

Tras viajar a Alicante, el Recoletas Atlético repetirá partido como visitante en la pista del BM Cuenca.