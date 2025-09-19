El Recoletas Atlético visita al coco a las primeras de cambio

El Norte Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Segunda jornada y partido de máxima exigencia para el Recoletas Atlético, que tras imponerse a Huesca visita la cancha inexpugnable del FC Barcelona (sábado, desde las 19:00 horas), vigente campeón de liga, con la intención de dar pasos hacia adelante y seguir construyendo un bloque sólido en todas sus aristas. Se trata de una salida con muy poco que perder y todo por ganar, y de eso es muy consciente David Pisonero, que se toma el partido como banco de pruebas. «Es un trámite, seguramente el más difícil para todos, pero quitarse el Palau en la segunda jornada es positivo. Aún así, vamos con la ilusión de competir. El objetivo es que los 16 jugadores tengan minutos de juego y competir como hicimos el año pasado», apunta el técnico vallisoletano, que tiene como referencia la segunda parte de la temporada pasada en Barcelona (34-30).

El momento tan temprano anima a pensar en un encuentro más igualado ante un rival que acostumbra a ir de menos a más durante la temporada. «Jugar contra el Barça depende del momento en que les pilles, el año pasado vinieron a Huerta del Rey con alguna lesión y en un momento de forma difícil. Está claro que no es agradable medirte al Barcelona en la jornada 28 si te estás jugando algo. Su objetivo es estar finos en abril aunque no quiere decir que les pilles ahora mal, tienen una plantilla larga», analiza. «Sólo les puedes competir cuando el marcador es cerrado pero ellos juegan cómodos, con ventaja y suelen sacarte del partido», advierte Pisonero, que se ciñe a la respuesta y evolución de los suyos.

«Este año hemos ganado unas cosas y perdido otras, teníamos menos variedad el año pasado pero también estábamos más trabajados y más finos. Los partidos que he visto hacen pensar que la liga es todavía un pasito más dura y junta que el año pasado. Los dos que han subido de Plata son equipos hechos con buenas plantillas y gente veterana, así que la clave de esto es ser fuertes en casa y ver hasta donde somos capaces de competir fuera, lo que va a ser el talón de aquiles de todo el mundo», reconoce.

El Barça, actual campeón de liga, además de Copa del Rey y Copa de España, arrancó con victoria en la pista del recién ascendido Eon Horneo Alicante (23-37) y llega a esta cita tras derrota en Champions ante el Magdeburgo (21-22), en un partido que pudo empatar Ian Barrufet con el reloj a cero al fallar un penalti. El equipo que dirige Antonio Carlos Ortega ha sufrido una profunda renovación este verano, con 10 bajas, algunas tan relevantes como la del portero Gonzalo Pérez de Vargas, Petrus o Aitor Ariño.

En el recuerdo queda la histórica victoria lograda por el Recoletas Atlético hace un año en Huerta del Rey (26-24).

Plantilla y cuerpo técnico del equipo vallisoletano viaja por carretera en la mañana de este viernes, desde las 11:45 horas, hasta Barcelona, con la intención de seguir dando pasos y consolidar todas las virtudes que ofreció en su estreno ante el Bada Huesca.