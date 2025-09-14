El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Recoletas Valladolid celebran el triunfo en Huerta del Rey. Iván Tomé
Balonmano - ASOBAL

La vida sigue igual en Huerta, el Recoletas arranca como un ciclón

El equipo vallisoletano inicia la Liga con una goleada ante el Badá Huesca

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:10

Con seis caras nuevas, pero como si no hubiese cambiado nada. El Recoletas Atlético Valladolid inició la Liga Nexus Asobal en Huerta del Rey como ... si todo siguiese igual. De hecho, el equipo pucelano se agarró a sus 'veteranos' para golear sin complicaciones al Badá Huesca (35-25).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  3. 3

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  4. 4 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  5. 5 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid
  6. 6

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  7. 7

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  8. 8 Búscate en la grada del José Zorrilla
  9. 9

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  10. 10

    Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La vida sigue igual en Huerta, el Recoletas arranca como un ciclón

La vida sigue igual en Huerta, el Recoletas arranca como un ciclón