La vida sigue igual en Huerta, el Recoletas arranca como un ciclón
El equipo vallisoletano inicia la Liga con una goleada ante el Badá Huesca
Valladolid
Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:10
Con seis caras nuevas, pero como si no hubiese cambiado nada. El Recoletas Atlético Valladolid inició la Liga Nexus Asobal en Huerta del Rey como ... si todo siguiese igual. De hecho, el equipo pucelano se agarró a sus 'veteranos' para golear sin complicaciones al Badá Huesca (35-25).
Fueron los Gedo, Ribeiro y De Toledo los que desde la defensa cimentaron una victoria que el conjunto local encarriló desde la primera mitad, en el que los de Pisonero se llegaron ya a ir de seis tantos en el electrónico (17-11 min. 24).
Atlético Recoletas Valladolid
Juan Bar (p. 15 paradas, 2 goles); Gustavo Oliveira (6), Gedo (1), Álex Díaz (2), Serrano (4), Ribeiro (3) y Toledo (2) -siete inicial-, César Pérez (p. 1 parada), Karapalevski (3), Pisonero (1), Tao Gey (2), Camino (1), Pablo Herrero (2), Fodorean (3), Stepo (1) y Cabral (2).
35
-
24
Badá Huesca
Decsi (p. 1 parada), Paulo (3), Moya (4), Suárez, Carlos Pérez (1), Parera (1) y Frank Cordiés (5) -siete inicial-, Ben Teyaka (p. 7 paradas), Dani Pérez (2), De Souza, Óscar García (1), Tchitombi (1), Drasko (2) y Samu Cordiés (5).
-
Parciales 4-3, 8-4, 10-9, 14-11, 17-11 y 18-14 (descanso), 19-14, 21-16, 23-18, 26-20, 33-21 y 35-25 .
-
Árbitros Daniel Toro Ponce y Albert Pérez Acedo (Colegio catalán). Excluyeron a Stepo, Pablo Herero, Ribeiro y Fodorean, por los locales; y a los visitantes Carlos Pérez, Tchitombi, Parera y Dresko. Amarilla a Gedo (min. 8) y David Pisonero (min. 45) por protestar.
-
Incidencias Partido de la jornada inaugural de la Liga Nexus Asobal disputado en el Polideportivo Huerta del Rey. 1.481 espectadores.
Al buen trabajo defensivo de los azulones, se sumó el buen hacer en al portería de Juan Bar -al que se sumó con éxito César Pérez cuando salió-. El meta argentino rayó de nuevo a un gran nivel, y sus paradas en los primeros treinta minutos fueron claves para dotar de confianza al Recoletas, y minar las opciones de los oscenses.
Una de las principales diferencias entre los dos equipos estuvo bajo palos, y la portería local se fue al descanso con más de un 40% de acierto en las paradas por menos de un 14% en la visitante.
En la segunda mitad, y con la misma tónica, pese a la mejoría visitante en el inicio, con el tunecino Ben Tekaya, Bar se fue a las quince paradas para desesperar los intentos visitantes por acercarse en un marcador, que siempre mantuvo cinco goles a favor de los pucelanos.
Con el paso de los minutos, el equipo de José Nolasco acusó el cansancio y la falta de rotaciones, con cinco lesionados en casa, y el Recoletas hizo sangre. Llegó a irse de doce goles (32-20, min. 53), en un partido en el que sobró el último cuarto de hora ante un rival que solo veía como caían los tantos en contra.
El equipo de Pisonero, a falta de que se complete la jornada dominical, se coloca como líder de la competición, con Gustavo Oliveira como máximo anotador del encuentro, con seis tantos.
