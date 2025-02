El Recoletas Atlético quiere dar un paso al frente en Guadalajara

C. Espeso

Pasito a pasito, y casi sin hacer ruido, el Recoletas Atlético va haciéndose un hueco entre los seis mejores de la liga pero, sobre todo, consolidando un juego y forma de hacer las cosas que va calando y encontrando réditos. El equipo de Pisonero, invicto en Huerta del Rey, busca ahora dar un paso más al frente y eso pasa por hacerse también fuerte a domicilio. En este caso viaja este domingo a La Alcarria para medirse al BM Guadalajara (19:00 horas, Teledeporte), y aprovechar una buena oportunidad.

El rival, decimocuarto con 8 puntos menos que el Recoletas Atlético, ha encadenado dos triunfos consecutivos (Anaitasuna y Benidorm), mejorando sus prestaciones. En su pista ha sumado 6 de los 10 puntos en juego, poniendo la primera piedra para lograr la permanencia en Liga Asobal. Por su parte, los de Pisonero han puntuado este curso en tres visitas, dos empates y una victoria (Anaitasuna).

En el BM Guadalajara, que dirige Juan Carlos Requena, destacan dos caras conocidas como los porteros Gerard Forns y Nico García.

La referencia más cercana data de la primera vuelta, con un marcador de 30-26 favorable a los vallisoletanos. «Para nosotros es una jornada importantísima. Después del partido ante Nava hemos demostrado el nivel de competición que tuvimos en la primera vuelta, aunque aún no el de juego, y ese nivel de competición nos falta exhibirlo fuera de casa. Pero será un partido complicado ya que ellos llevan dos muy buenos resultados, el de Benidorm en casa y siendo capaces de ganar en Pamplona. Va a ser una cita en la tónica de esta segunda vuelta fuera de casa, equipos por debajo en la clasificación pero con buenos momentos y será difícil coger puntos allí», advierte el técnico vallisoletano antes de analizar a su rival. «Es un equipo que «arriesga bastante, que hace un juego libre y anota con mucha confianza. Están con lesiones pero han sido capaces de subsanarlo con la continuidad que tiene la gente que juega, administrando los minutos de Gorostidi, Serradilla y de los dos polacos (Mielczarski y Sladkowski) y defensivamente están bastante potentes. Lombardi es un jugador con mucha efectividad y responsabilidad en su juego y la ventaja de sus porteros es que nos conocen, Gerard ya demostró aquí lo que es y ha hecho dos excelentes partidos; controla vídeo, sensaciones, estímulos. La portería va a marcar el partido», explica Pisonero, que no podrá contar con Edu Calle ni con Manu García.

El Guadalajara-Recoletas ha sido elegido como 'Partido de la Jornada' de la Liga Asobal y será televisado en abierto por Teledeporte (domingo 23, desde las 19:00 horas en el pabellón David Santamaría).