Mónica Gutiérrez regresa al Caja Rural Aula Valladolid

Mónica Gutiérrez París (1999, Guardo, Palencia) volverá a vestir la camiseta del Caja Rural Aula Valladolid. La palentina ya vistió la camiseta blanquiazul en la campaña 2018-2019, cuando fue subcampeona de la Copa de la Reina. Convocada por la selección nacional en su etapa júnior, la extremo izquierdo llega procedente del Cleba León.

«Este es un club que siempre ha confiado en mí y tenía muchas ganas de regresar. Me fui porque quería tener más peso y creo que ahora soy una jugadora diferente que puede aportar más cosas que cuando llegué tan joven. Además, compartir extremo con Amaia es un extra porque sé que puedo aprender de ella en cada entrenamiento. Y a eso vengo, a intentar aportar mi máximo y a aprender todo lo que pueda de Salva Puig y del resto de mis compañeras», ha explicado la extremo palentina.

«Siempre me he definido como una jugadora competitiva, valiente y trabajadora, muy rápida en las transiciones. Me parece que el año que viene puede ser muy interesante si conseguimos engranar bien la juventud y la experiencia. Personalmente, me haría especial ilusión llegar a la fase final de la Copa de la Reina por todo lo que supone para el club».

La jugadora palentina comienza así la que será su segunda etapa en el club vallisoletano.

