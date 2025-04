Martina Romero abandona también el Aula al final de la temporada

El Norte Valladolid Jueves, 10 de abril 2025, 12:12 Comenta Compartir

Otro pilar que abandona la disciplina del Caja Rural Aula. La internacional argentina Martina Romero ha anunciado que no continuará en Valladolid la próxima temporada, siguiendo de esta forma los pasos de otras jugadoras de referencia que configuran la columna vertebral del equipo de Salva Puig, caso de María O'Mullony, Marcela Arounian, Alicia Robles, Jimena Laguna y Lorena Téllez.

El fin a un proyecto que se empezó a descomponer hace un año con la marcha del banquillo de Miguel Ángel Peñas, ahora en la sombra como directivo y factótum de la parcela deportiva, y que poco a poco ha ido perdiendo efectivos.

La última en anunciar su marcha es Martina Romero, que deja un hueco difícil de llenar en el centro del ataque vallisoletano. La central llegó a Huerta del Rey en el mercado de invierno de la temporada 2022-23 y en su etapa en Valladolid ha disputado una final de la Copa de la Reina, además de eliminatorias de competición europea.

Una desbandada que el club ha ido capeando con alguna incorporación y las renovaciones de jugadores como Amaia González de Garibay, Inoa Lucio, Mamen Sanz y Savina Bergara. A estas cuatro jugadoras hay que sumar la llegada de Marisol Carratú en la portería y la pivote Kadidiatou Jallow.

Recapitulando, no jugarán en el Caja Rural Aula la próxima temporada María O'Mullony, Marcela Arounian, Alicia Robles, Jimena Laguna y Lorena Téllez, además de Martina Romero.

Martina Romero, al iguel que sus compañeras días atrás, también ha querido dedicar unas palabras a la afición y a la ciudad.

«Hoy me toca despedirme del Aula, el club que en el que hoy en día puedo decir que fue mi segunda casa. Fueron dos años intensos, llenos de aprendizajes, emociones, momentos inolvidables y, sobre todo, personas que se convirtieron en parte importante en mi día a día.

Llegué con un poco de incertidumbre, pero me recibieron con los brazos abiertos y me hicieron sentir parte de algo mucho más grande que un equipo. Acá hice amistades que me llevo para siempre y viví experiencias que me formaron no solo como jugador, sino también como persona.

Si hay algo que voy a recordar es el ambiente en el pabellón, el cariño de la afición y esa energía especial que se vive y se siente en cada partido.

Gracias por hacer de cada encuentro una fiesta, por estar siempre, en las buenas y en las malas. Gracias nuevamente a cada compañera, cuerpo técnico, directivos. Este club será especial para mí y lo llevaré siempre conmigo…

No es un adiós, es un hasta luego…

Me voy felizmente agradecida de haber tenido la suerte de coincidir»

En términos deportivos, el Caja Rural Aula disfruta de descanso este fin de semana y volverá a la competición el sábado 19 con la visita a Huerta del Rey del BM Zuazo.