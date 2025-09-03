El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Polina Gorbatsjova, en pleno lanzamiento, ante la visitante Elsa Ventura durante el partido de este miércoles en Huerta del Rey

Polina Gorbatsjova, en pleno lanzamiento, ante la visitante Elsa Ventura durante el partido de este miércoles en Huerta del Rey Aida Barrio

Balonmano / Liga Guerreras

El Aula de Salva Puig sufre una sangría en su presentación

El equipo vallisoletano no tuvo ninguna opción ante un Beti-Onak muy superior que le barrió de la cancha en Huerta del Rey

J.C. Cristóbal

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:49

Había ganas de ver al nuevo Aula de Salva Puig con una plantilla tan renovada, mucho más después de la primera victoria en Arrecife; ... sin embargo, habrá que esperar al próximo partido en Huerta del Rey, ya que su presentación debe suponer un borrón y cuenta después de la derrota amplia y dolorosa contra el Beti-Onak.

