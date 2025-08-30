El BM Aula se suelta el pelo en su estreno en Lanzarote

Andrés Hernández-ADG Arrecife (Lanzarote) Sábado, 30 de agosto 2025, 22:59 Comenta Compartir

El renovado Caja Rural Aula comenzó con buen pie la Liga al conseguir un contundente y esperado triunfo ante el recién ascendido Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (22-27). Las sombras de cinco derrotas en seis partidos de pretemporada pasaron a un segundo plano. Desde el primer minuto, el equipo de Salva Puig se aplicó en defensa, desplegando un juego muy serio que le permitió dejar su portería a cero durante seis minutos y medio, además de alcanzar el minuto 9 con una ventaja de tres goles (1-4), lo cual obligó al banquillo canario a detener el juego.

Reaccionó el conjunto local por medio de sus extremos mediante sendos goles de Trujillo y Fermo (3-4). Sin embargo, el Caja Rural siguió apretando en defensa ante la escasa capacidad de lanzamiento exterior del rival y rubricó otro parcial 1-4, comandado por Monteagudo (4-8). Los errores de ataque del cuadro lanzaroteño fueron recurrentes.

Cicar Lanzarote Irene Sánchez, Trujillo (5, 1p), Celia López (3), Squizziato (2), Boner (1), Radovic (2), Fermo (4) -siete inicial-, Ana Marín, Cobo (2), Cabrera (1), Rivas (1), Tort (1), Almeida y Hernández. 22 - 27 Caja Rural Aula Carmen Sanz, Lucio (3), Lovera (1), Monteagudo (7), Bergara (3), Baquedano (3), Garibay (3, 1p) -siete inicial-, Carratú, Zürni (3), Mónica Gutiérrez (2), Guerra (1), Jallow (1), Arriaga y Clara Gutiérrez. Parciales: 0-1, 2-4, 4-6, 5-9, 8-12, 8-14 (descanso), 10-15, 11-19, 13-21, 15-22, 17-27 y 22-27.

Árbitros: Luque López y Sánchez Martínez (Comité andaluz). Eliminada la local Trujillo por acumulación de exclusiones (min. 53). Excluidas las locales Celia López, Radovic y Squizziato, y las visitantes Jallow (2), Arriaga y Lovera.

Incidencias: Titerroy. 250 espectadores.

Solo Trujillo se mostró capaz de generar peligro, por el extremo derecho, mientras el resto de sus compañeras fallaron demasiados lanzamientos y perdieron bastantes balones. Eso lo aprovechó a la perfección el equipo pucelano para poner más tierra de por medio durante los minutos finales del primer tiempo y, además, con la segunda unidad ya sobre la pista. Tras el 8-11, se apuntó un parcial 0-3 en los cinco minutos previos al descanso para alcanzar el mismo a lomos de una notable ventaja (8-14).

Tras el paso por los vestuarios, la dinámica del partido no cambió aunque el Cicar Lanzarote trató de jugar algo más rápido en ataque, buscando transiciones. No le funcionó ni mucho menos la estrategia a las locales. Las prisas provocaron imprecisiones en sus jugadoras y más pérdidas de balón, además de lanzamientos precipitados, y el Caja Rural Aula, mucho más adaptado, puso la directa hacia el triunfo.

Cuatro goles, marcados por Zürni, Guerra, Lovera y Garibay respectivamente, establecieron el 11-19 en el marcador y propiciaron un nuevo tiempo muerto del conjunto lanzaroteño. Intentó apretar en defensa el equipo local, buscando más contactos y siendo mucho más agresivo, lo que conllevó varias exclusiones de sus jugadoras. Las superioridades fueron aprovechadas por el Caja Rural para sentenciar el choque (15-26). La extremo local Trujillo se marchó eliminada por acumulación de tres exclusiones y curiosamente, sin ella sobre la pista, su equipo firmó un parcial final 6-0, que maquilló el resultado, pasando del 16-27 al 22-27, aprovechando la excesiva relajación de un equipo vallisoletano que se dejó llevar cuando tuvo el triunfo en el bolsillo.

No le gustó a Salva Puig ese parcial en contra, si bien el triunfo final no corrió peligro en ningún momento. La puesta de largo del Caja Rural Aula en Huerta del Rey será el próximo miércoles (20:00 horas) contra el Replasa Beti-Onak.

