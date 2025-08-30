El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jallow lanza en seis metros. Lanzarote Deportiva
Balonmano / Liga Guerreras

El BM Aula se suelta el pelo en su estreno en Lanzarote

El equipo de Salva Puig domina de principio a fin, con ventajas que llegaron a ser de diez goles

Andrés Hernández-ADG

Arrecife (Lanzarote)

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:59

El renovado Caja Rural Aula comenzó con buen pie la Liga al conseguir un contundente y esperado triunfo ante el recién ascendido Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (22-27). Las sombras de cinco derrotas en seis partidos de pretemporada pasaron a un segundo plano. Desde el primer minuto, el equipo de Salva Puig se aplicó en defensa, desplegando un juego muy serio que le permitió dejar su portería a cero durante seis minutos y medio, además de alcanzar el minuto 9 con una ventaja de tres goles (1-4), lo cual obligó al banquillo canario a detener el juego.

Reaccionó el conjunto local por medio de sus extremos mediante sendos goles de Trujillo y Fermo (3-4). Sin embargo, el Caja Rural siguió apretando en defensa ante la escasa capacidad de lanzamiento exterior del rival y rubricó otro parcial 1-4, comandado por Monteagudo (4-8). Los errores de ataque del cuadro lanzaroteño fueron recurrentes.

Cicar Lanzarote

Irene Sánchez, Trujillo (5, 1p), Celia López (3), Squizziato (2), Boner (1), Radovic (2), Fermo (4) -siete inicial-, Ana Marín, Cobo (2), Cabrera (1), Rivas (1), Tort (1), Almeida y Hernández.

22

-

27

Caja Rural Aula

Carmen Sanz, Lucio (3), Lovera (1), Monteagudo (7), Bergara (3), Baquedano (3), Garibay (3, 1p) -siete inicial-, Carratú, Zürni (3), Mónica Gutiérrez (2), Guerra (1), Jallow (1), Arriaga y Clara Gutiérrez.

  • Parciales: 0-1, 2-4, 4-6, 5-9, 8-12, 8-14 (descanso), 10-15, 11-19, 13-21, 15-22, 17-27 y 22-27.

  • Árbitros: Luque López y Sánchez Martínez (Comité andaluz). Eliminada la local Trujillo por acumulación de exclusiones (min. 53). Excluidas las locales Celia López, Radovic y Squizziato, y las visitantes Jallow (2), Arriaga y Lovera.

  • Incidencias: Titerroy. 250 espectadores.

Solo Trujillo se mostró capaz de generar peligro, por el extremo derecho, mientras el resto de sus compañeras fallaron demasiados lanzamientos y perdieron bastantes balones. Eso lo aprovechó a la perfección el equipo pucelano para poner más tierra de por medio durante los minutos finales del primer tiempo y, además, con la segunda unidad ya sobre la pista. Tras el 8-11, se apuntó un parcial 0-3 en los cinco minutos previos al descanso para alcanzar el mismo a lomos de una notable ventaja (8-14).

Tras el paso por los vestuarios, la dinámica del partido no cambió aunque el Cicar Lanzarote trató de jugar algo más rápido en ataque, buscando transiciones. No le funcionó ni mucho menos la estrategia a las locales. Las prisas provocaron imprecisiones en sus jugadoras y más pérdidas de balón, además de lanzamientos precipitados, y el Caja Rural Aula, mucho más adaptado, puso la directa hacia el triunfo.

Cuatro goles, marcados por Zürni, Guerra, Lovera y Garibay respectivamente, establecieron el 11-19 en el marcador y propiciaron un nuevo tiempo muerto del conjunto lanzaroteño. Intentó apretar en defensa el equipo local, buscando más contactos y siendo mucho más agresivo, lo que conllevó varias exclusiones de sus jugadoras. Las superioridades fueron aprovechadas por el Caja Rural para sentenciar el choque (15-26). La extremo local Trujillo se marchó eliminada por acumulación de tres exclusiones y curiosamente, sin ella sobre la pista, su equipo firmó un parcial final 6-0, que maquilló el resultado, pasando del 16-27 al 22-27, aprovechando la excesiva relajación de un equipo vallisoletano que se dejó llevar cuando tuvo el triunfo en el bolsillo.

No le gustó a Salva Puig ese parcial en contra, si bien el triunfo final no corrió peligro en ningún momento. La puesta de largo del Caja Rural Aula en Huerta del Rey será el próximo miércoles (20:00 horas) contra el Replasa Beti-Onak.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2

    Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»
  3. 3

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  6. 6

    El misterio de las cajas con una carta de póquer en la puerta de una peluquería de Valladolid
  7. 7

    Roba cepillos de dientes y champús en farmacias para intercambiarlos por droga
  8. 8 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  9. 9

    Manuel Carrasco pone a vibrar Medina del Campo ante un público «salvaje»
  10. 10

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El BM Aula se suelta el pelo en su estreno en Lanzarote

El BM Aula se suelta el pelo en su estreno en Lanzarote