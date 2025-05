El Aula rescata su mejor versión para noquear al líder

Luis Miguel de Pablos Valladolid Miércoles, 7 de mayo 2025, 23:19 Comenta Compartir

No había rastro en los últimos meses de la mejor versión del Aula y cuando muy pocos lo esperaban, en el momento más insospechado, el equipo de Salva Puig soltó un partidazo para noquear al líder de la liga regular y poner patas arriba la eliminatoria de cuartos de final en la carrera por el título. Con ventajas que llegaron a ser de ocho goles, el Aula deberá mantener la guardia el próximo sábado para defender seis goles de renta y hacer historia en la competición doméstica.

A esa cita llegará con la lección sorprendida el Guardés, que este miércoles se vio sorprendido y superado por la energía de su rival, que apenas sí sufrió una pequeña pájara medida la segunda parte. Tras ella, y aupadas por el empuje de una grada volcada, las vallisoletanas recuperaron el resuello para hacerse con una ventaja más que respetable antes de afrontar el partido de vuelta.

Con un juego coral en el que todas las jugadoras ofrecieron su mejor versión, incluida la sobriedad de Alicia Robles en portería -donde nadie echó en falta a Mamen Sanz, baja por un proceso febril-, el Aula está a un pasito de certificar la sorpresa de la temporada y escribir otra página más en la historia del club.

Caja Rural Aula Alicia Robles y Alba Badás; Inoa Lucio (3), O'Mullony (6), Martina Romero (5), Marcela (5), Jimena Laguna (7, 2p), Amaia (6, 1p) -equipo inicisal-, Savina (1), Angela Zürni (1), Maryanna Rodrigues (-), y Belmonte (-). 34 - 28 Atlético Guardés Sempere y Carrera; Palomo (5), Paula Fernández (4), Castro (2), Elena Amores (5), María Sancha (3), Itziar Martínez (-) -equipo inicial-, Cristina Cifuentes (3, 1p), Cecilia Cacheda (4, 2p), Ania Ramos (1), Hauptman (-), África Sempere (-) y Jazmín Lucero (1). Árbitros: Jorge Escudero Santiuste y Jesús Escudero Santiuste. Excluyeron a Amaia y Marcela por parte local, y a Amores, Palomo (2) por parte visitante. Uno de los árbitros se dirigió al oficial de mesa, algo insólito, para quejarse de los gritos de un aficionado. Este mismo árbitro mostró roja a Savina por impactar en la cara de una rival (minuto 57).

Parciales: 3-3, 8-6, 9-7, 12-9, 13-10, y 17-10 (descanso);

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final del 'play-off' por el título. Huerta del Rey. En los prolegómenos, el club hizo un reconocimiento a la labor de Borja Lara al frente de la Fundación Municipal de Deportes, a dos semanas de que abandone el cargo.

Guardadas ya las balas de fogueo que se adivinaron en el último partido de la liga regular, el Aula salió dispuesto a no dejarse arrebatar el control del partido Y eso pasaba por imponer su propio ritmo desde el arranque, consciente a su vez de que no iba a ser nada fácil mantenerlo durante los sesenta minutos. Enfrente estaba el líder, y eso son palabras mayores. No era tarea fácil sorprender a un equipo capaz de dominar la competición con solvencia, un promedio de 26 goles a favor y solo 21 en contra.

Pero el plan estaba servido. La apuesta, valiente y por momentos descarada, pasaba por jugarle de tú a tú a las gallegas, elevar el nivel en primera línea apoyadas en el tándem Romero-O'Mullony, igualar su juego, asfixiar su juego por el centro... y explotar el extraordinario momento que atraviesa Marcela, capaz de levantar un muro en seis metros y también de ejercer de desatascador y ser referencia en ataque estático.

Ampliar O'Mullony y uno del los árbitros, triste protagonista en la recta final. Mar García

Como la brasileña como principal baluarte a ambos lados de la pista, el Aula supo manejar los tiempos con picos que alcanzaron una máxima renta de 8 goles (21-13, minuto 33), y una sola laguna en la que el Guardés pudo ejercer el liderazgo exhibido en la fase regular (22-17 tras un parcial de 1-4). Mención aparte merece la master class ofrecida por Martina Romero en la posición de central, alternando sus pases al pivote mirando al tendido con otros filtrados entre líneas para romper el 6-0 visitante en los momentos más delicados. Martu puso la guinda a su espectacular partido con 5 goles, en una actuación coral que debe ser refrendada en 72 horas en A Sangriña, el templo gallego donde este año solo ha sido capaz de ganar Bera Bera.