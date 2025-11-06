El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una jugadora de Morvedre tira al suelo a Savina en el último partido en Huerta del Rey. Mar García
Balonmano / Liga Guerreras

El BM Aula se recompone para hacer un esfuerzo extra en Lanzarote

El equipo de Salva Puig se mide este sábado a un rival directo, en su sexto partido en los últimos 18 días

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

El BM Aula mide, crono en mano, sus descansos para no desfallecer en medio del carrusel de partidos que inició el pasado de octubre y que le llevará este sábado en Lanzarote (21:00 hora peninsular) a disputar su sexto encuentro en dieciocho días. Un partido, al igual que el último de liga ante Morvedre, que se antoja vital para evitar sustos y atar cuanto antes la permanencia.

«Mental y físicamente es una época complicada porque se acumulan los golpes y el cansancio, pero hay que hacer un esfuerzo extra con Zonzamas y Granollers. El primero es un rival directo, un recién ascendido que ha fichado jugadoras diferenciales y en un lugar en la tabla que no le corresponde con la inversión que han hecho. Han cambiado de entrenador hace unas jornadas, han variado modelo de juego, con pabellón pequeño que aprieta mucho,... pero hay que hacer un esfuerzo porque de ganar, nos distanciaríamos en cuatro puntos más 'golaverage'», ha apuntado Salva Puig en la previa, consciente del esfuerzo que están haciendo sus jugadoras. «Encadenas mucho esfuerzo y hay poco espacio para la recuperación. Hemos llegado esta madrugada de viaje [por el partido de Copa en Oviedo], hoy recuperamos, mañana las que puedan entrenarán,...», ha comentado el técnico del Aula.

«Estamos controlando bien las cargas pero hay molestias. Nos quedan diez días antes del parón y tampoco sabemos jugar lento. Cuando son partidos trabados se nos complica, por ejemplo el de ayer en Copa», señala, comentando que en Lanzarote el objetivo es imponer un ritmo alto para estar más cómodo en pista. ¿El mismo plan de partido de Morvedre? «Bueno, se parecen en el sentido de que nos gustaría darle ritmo, y nos gustaría que en transición las pudiéramos hacer daño. El objetivo es un ritmo de partido alto y repetir esas buenas sensaciones del último partido».

Por último, ha asegurado Salva Puig que en el club se entiende el escenario que tiene el primer equipo esta temporada, con un plantel muy joven y renovado casi en su totalidad. «El club es muy consciente de la situación del equipo, de la plantilla que tenemos y en ese sentido, existe la preocupación por los números, no por el esfuerzo de las chicas. Esa preocupación está bien porque indica que las cosas importan», ha concluido el preparador.

