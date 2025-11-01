El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sandra Monteagudo, en pleno lanzamiento durante el partido en Huerta del Rey Mat García

El Aula Caja Rural enciende ante el Morvedre una luz dentro del túnel

Los diez goles de González de Garibay ayudan al equipo vallisoletano a sellar la primera victoria en Huerta del Rey

J.C. Cristóbal

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:20

El deporte es una suma de factores. Las jugadoras son las que ganan o pierden partidos, los entrenadores corrigen desde la banda y los árbitros ... condicionan con el silbato; no son los únicos protagonistas, también cuenta el público que acude a los pabellones. Los partidos no son películas. Ahora que se apagan las sesiones de la Seminci, sus espectadores pueden aplaudir o patear lo que han visto en la pantalla, pero el guion y las interpretaciones serán las mismas; no es así con el balonmano, no en Huerta del Rey, donde no hizo falta mucho público para que los aficionados se convirtieran en el octavo pasajero en la nave del Aula. El ambiente es familiar, de amistad, y la grada entendió que había que echar una mano para conseguir la primera victoria como local del campeonato.

