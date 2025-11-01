El Aula Caja Rural enciende ante el Morvedre una luz dentro del túnel

El deporte es una suma de factores. Las jugadoras son las que ganan o pierden partidos, los entrenadores corrigen desde la banda y los árbitros ... condicionan con el silbato; no son los únicos protagonistas, también cuenta el público que acude a los pabellones. Los partidos no son películas. Ahora que se apagan las sesiones de la Seminci, sus espectadores pueden aplaudir o patear lo que han visto en la pantalla, pero el guion y las interpretaciones serán las mismas; no es así con el balonmano, no en Huerta del Rey, donde no hizo falta mucho público para que los aficionados se convirtieran en el octavo pasajero en la nave del Aula. El ambiente es familiar, de amistad, y la grada entendió que había que echar una mano para conseguir la primera victoria como local del campeonato.

El partido tenía cierto sabor a final. Las clasificaciones y rachas negativas de Aula y Morvedre daban un valor especial a los dos puntos en juego. Las chicas de Salva Puig pisaron el parqué con más decisión, con ganas de despejar los fantasmas que aletearon en sus cabezas en la última derrota contra el Rocasa. No fallaron con el primer penalti a favor, se pusieron 2-0 y vieron cómo el rival se quedaba con una jugadora menos a los dos minutos.

Un espejismo porque el Aula no termina de tenerlas todas consigo. Con superioridad numérica, recibió un parcial de 0-3, se vio con el marcador en contra, y se dio cuenta de que necesitaba salir del atasco de inmediato para no caer en las prisas de jornadas anteriores. Lovera tuvo unos minutos de inspiración, Monteagudo lanzó una contra que alimentó las palmas de la grada y sus compañeras recibieron un chute de confianza para recuperar la ventaja, entre otras razones porque González de Garibay estaba impecable desde el punto de penalti.

Aula Caja Rural Carratú (p), Lucio (3), Lovera (5), Monteagudo (4), Bergara (2), Baquedano (5), González de Garibay (10, 6p) -siete inicial-; Muñiz (p), Patiño (0), Gutiérrez-París (0), Zürni (3), Jallow (1), Gorbatsyova (0) y Guerra (1). 34 - 26 Morvedre Santos, Palanques (1), López Martín (5), María Pérez (2), Torok (3), Catalá (2), Claramonte (3) -siete inicial-; Martina (p), Couto (1), Masseu (1), Lafsahi (1), Gallart (1), Gámez (2) y Julve (4, 3p). Parciales cada cinco minutos 2-2, 7-5, 10-5, 13-7, 15-9, 18-12 (descanso); 21-13, 23-16, 26-18, 28-21, 29-23, 34-26 (final).

Árbitros Hernández Lara y López González. Amarilla a Puig. Exclusiones a Jallow (min. 40), Zürni (min. 40), Monteaguso (min. 58); López Martín (min. 2), Palanques (min. 14) y Claramonte (min. 21).

Otros datos Jornada 9ª de la Liga Guerreras. Las jugadoras del Aula saltaron a la pista con una camiseta rosa por la campaña contra el cáncer de mama.

El Morvedre sagustino confirmó por qué esta abajo en la tabla. Se atascó en los cinco goles (del 6-5 se pasó al 12-5), incluso falló un penalti, blandeó de manos en muchos ataques y dio un impulso a las vallisoletanas para irse al 10-5 y exigir el primer tiempo muerto de la tarde. Aula disfrutaba de una renta desconocida en lo que va de temporada, y tampoco le hizo daño el amago de reacción de sus rivales, que cuando encadenaron un parcial de 0-2 volvieron a las pérdidas de minutos antes.

Tranquilidad con cautela al descanso

Aula se marchó a las duchas con la tranquilidad del 18-12 a favor, también con la cautela de perder a dos jugadoras (Jallow y Zürni), lo que obligaba a arrancar la segunda parte en clara inferioridad. Ni así estrechó distancias Morvedre. Baquedano fue la primera en marcar y mantener así una renta cómoda. Tampoco puede decirse que el Aula aprovechara el día para disfrutar, y es que un atasco en ataque le dio un comodín al Morvedre, que tampoco lo aprovechó. La grada apretó cuando más lo necesitaba el equipo y González de Garibay seguía de dulce para mantener los siete goles de ventaja.

No cambió la dinámica de aquí hasta el final. Los postes parecían imanes para los lanzamientos de unas y otras, con Martina tapando los ataques del Aula, pero no hubo ni juego ni tiempo para meter el miedo en el cuerpo del Aula. Morvedre adelantó sus líneas en defensa, atacó con siete jugadoras de campo, sin portera, para acelerar los ataques, pero no tuvieron acierto para llevar emoción al parqué.

Lovera y Monteagudo apretaron en los últimos minutos y sellaron la victoria del Aula, la primera del curso en Huerta del Rey, que servirá para dar un poco más de tranquilidad y confianza la joven plantilla del Aula Caja Rural.