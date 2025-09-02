El BM Aula recibe al Beti-Onak en su estreno en Huerta del Rey

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 2 de septiembre 2025, 19:32 Comenta Compartir

Sin tiempo para disfrutar ni digerir la victoria en Lanzarote, el BM Aula afronta en la tarde de este miércoles la segunda jornada y debut de la temporada como local. El equipo de Salva Puig recibe al Beti-Onak (20:00 horas en Huerta del Rey) con el cartel de favorito y, por lo tanto, con el reto de encadenar su segunda victoria consecutiva y afrontar su mini parón -no vuelve a jugar hasta el día 13- con los deberes hechos.

«En Lanzarote hicimos un buen trabajo y queremos ratificarlo consiguiendo los dos primeros puntos con nuestra gente para irnos a este pequeño parón de diez días. Atraviesan [Beti-Onak] problemas de bajas (hasta siete en el estreno liguero), están utilizando chicas de la cantera, pero su equipo base está disponible y lograron un empate con Málaga, con la dificultad que eso conlleva», afirma Salva Puig que recuerda los enfrentamientos directos con el equipo navarro de la última temporada. «El año pasado empatamos allí en un final polémico y aquí ganamos. Si estamos al nivel del otro día en Lanzarote, los dos puntos se quedarán en casa», señala, sin dudas.

Enfrente tendrá un rival que el fin de semana disputará la Supercopa Ibérica, con el cansancio acumulado que ello supone al tener que jugar cuatro partidos en una semana. «Su entrenador dice que primero una cosa y después la otra, pero sí es verdad que jugar tres partidos en una semana, con viaje por medio, físicamente se tiene que llegar a notar en algún momento. Por eso queremos poner un ritmo alto», comenta el técnico del Aula, que espera un partido igualado. «Es un equipo que defiende bien el centro con gente grande, y tiene una buena portera convocada recientemente por la selección española [Olaia Luzuriaga]», analiza, destacando también a las dos argentinas del conjunto navarro.

Esta segunda jornada servirá, además, para que el Aula pueda dar un paso más en determinados aspectos que no ha podido ajustar en pretemporada por falta de tiempo, según su técnico. «Cuatro semanas es un pelín justo, aunque la evolución del equipo es buena, y vamos dando pasos adelante. Por eso digo que llegar a este mini parón con 4 puntos sería muy bueno para ir a Málaga con deberes hechos», sostiene, sin dar importancia a los resultados que se dieron en pretemporada. «En pretemporada buscamos rivales muy difíciles, y también es irreal porque Benfica no es nuestro nivel, Málaga y Bera Bera tampoco,... Aula ha perdido, sí, pero Aula contra quién ha jugado. Para mi no tienen ninguna importancia los resultados de pretemporada, sí que la tiene no ser tan irregulares o la desconexión que hubo en Lanzarote», explica Salva Puig, que se queda con las señales positivas que va arrojando su equipo. «Tenemos capacidad para mantener un ritmo constante durante los 60 minutos, hay gente de banquillo que está aportando, las dos porteras están a muy buen nivel,... Luego es verdad que en primera línea hay jugadores nuevas y que faltan automatismos, pero en general estamos en el punto que podemos estar tras cinco semanas trabajando juntas», concluye.