Salva Puig: «De poco sirve correr si cada vez que corres pierdes el balón»

El BM Aula abre este fin de semana la temporada en Lanzarote (sábado, desde las 20:30, hora peninsular) y lo hace tras una pretemporada que, para su entrenador, «se ha quedado corta». Salva Puig lo ha admitido con naturalidad en la rueda de prensa previa al viaje a Lanzarote: «Creo que nos han faltado un par de semanas, pero el calendario es el que es».

El técnico no ha escondido que ha sido un verano duro, con «muchísimos entrenamientos y más partidos de los habituales», un riesgo calculado para acelerar la construcción de un bloque prácticamente nuevo. El eje vertebral del equipo se ha marchado y toca levantar otra vez la estructura. «Queríamos ponernos en evidencia, saber dónde estaban nuestras carencias», ha explicado.

El estreno liguero no será cómodo: viaje largo, pabellón pequeño, afición caliente y un recién ascendido que se ha reforzado bien. Puig ha descrito a un San José Obrero con defensa 6-0, centrales potentes y «pivotes más altas que nuestras chicas», aunque confía en que el rodaje extra de Aula (siete amistosos frente a los dos de las canarias) pese en algún momento. En cuanto al estilo, el técnico ha pedido paciencia. Sabe que la seña de identidad del BM Aula siempre ha sido el juego rápido, pero los errores pesan: «De poco sirve correr si cada vez que corres pierdes el balón». La idea es mantener la velocidad, pero con cabeza, aprendiendo a frenar cuando toca.

Luzilia, nuevo aliado del BM Aula El BM Aula ya luce un nuevo compañero de viaje. Se trata de Luzilia, una asesoría energética digital nacida en Valladolid que aplica inteligencia artificial para ayudar a los consumidores a negociar mejores contratos con sus comercializadoras. Juan Ignacio Hernández, presidente del club, ha destacado que será «un patrocinador muy presente», con visibilidad en Huerta del Rey y hasta con una mascota en forma de bombilla amarilla, aunque sin patrocinio en las camisetas. El acuerdo, de momento para esta temporada, pero con posibilidades de continuar en un futuro. Desde Luzilia, el mensaje ha sido claro: «Es un orgullo apoyar a un club referente en la ciudad y, sobre todo, al deporte femenino, que merece mucho más respaldo».

Sobre objetivos, Puig ha sido claro: lo primero, seguir en la Liga Iberdrola. «Roma no se construyó en un día», ha apuntado, consciente de que la juventud y la inexperiencia exigirán margen de error. Pero no se renuncia a nada: «Si podemos entrar al Play Off por el título, genial, lo vamos a querer y lo vamos a buscar, y lo mismo para la fase final de la Copa de la Reina, una cosa no lleva a la otra. Pero hay que ser conscientes de qué presupuesto tenemos, qué equipo tenemos, en qué condiciones estamos, contra qué equipos jugamos y en qué Liga estamos».

El calendario arranca, en teoría, amable, con dos rivales accesibles antes de medirse a Málaga. El entrenador lo tiene claro: sumar de inicio sería un alivio, pero no es obsesión. «Esto no es un sprint, es una carrera de fondo», ha insistido. El reto, más allá de la clasificación, pasa también por crecer: «Estas chicas tienen que ir creciendo e ir subiendo su nivel. Que crezcan como equipo, pero también individualmente».