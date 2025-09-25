El Aula busca un cambio de imagen tras el sopapo sufrido en el debut en Huerta del Rey

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

Regresa el Caja Rural Aula tras semana de parón, y lo hace a caballo entre la sonrisa que le dejó el punto que arrancó de Málaga (26-26), tras remontar cinco goles en contra, y la decepción que supuso su estreno en Huerta del Rey, donde el Beti-Onak le pasó literalmente por encima (20-33). De aquello han pasado ya tres semanas y la herida, aunque suturada, deja algunas dudas sobre la respuesta esta temporada de una plantilla extraordinariamente joven que aún debe pagar varios peajes.

En el entorno del equipo se es consciente de esa falta de experiencia, y también de que serán los partidos los que aporten esa madurez necesaria para competir en todos los partidos. El de Elda este sábado (Huerta del Rey, desde las 17:00 horas) es una buena piedra de toque para calibrar la evolución del equipo de Salva Puig. «No fue un día agradable, cuando haces el debut en casa y pierdes por trece es una derrota dura. No es fácil, está claro, pero sacar un punto después en una pista difícil como Málaga tampoco, y si queremos estar en esta liga y poder competir necesitamos no tener tantas desconexiones», admite el técnico del Aula, que pide paciencia sin necesidad de emplear el término. «El peaje va a ser no tener tanta continuidad porque la juventud te da esas ganas e ilusión de hacerlo bien, pero la parte mala es que falta regularidad y experiencia en ciertos momentos. Pero ni el día de Beti éramos las peores ni ahora por haber empatado en Málaga somos las mejores», añade Puig, quien apunta que el parón ha venido bien a su equipo «para recuperar alguna jugadora tocada» y rearmarse «físicamente».

El rival suma dos victorias en tres jornadas, las logradas ante Morvedre (32-24) y Lanzarote (24-23) por una sola derrota en Málaga (28-24).

El preparador del Aula insiste en alcanzar un punto de equilibrio para no sufrir tantos vaivenes durante los partidos. «Hay momentos buenos, malos y desastrosos, y hay que encontrar un punto de equilibrio», señala, confiado en que este sábado sea un punto de inflexión en ese sentido. «Espero un partido ajustado, han incorporado jugadoras que estaban en Porriño, es un equipo con bastante fondo de armario, con posiciones dobladas e incluso triplicadas, y eso quiere decir que pueden rotar mucho y mantener un ritmo intenso mucho tiempo. El objetivo es ganar el primer partido en casa después del valioso punto en Málaga», analiza.

Puig no podrá contar con Maryanna Rodrigues, «ya que volvió de Brasil con molestas y solo ha hecho dos entrenamientos con el grupo», y con Nerea Patiño a medio gas, «está dando pasos adelante pero todavía está en proceso de readaptación».

De la actualidad de la competición, el técnico destaca el arranque del Bera Bera, «está dos puntos por encima, y de momento con una superioridad muy grande», y la igualdad entre el resto de equipos, «luego la liga tiene una densidad grande en zona media. Todo se va a ajustar, pero hasta el final no se sabrá quien juega 'play-off' y 'play-down'», comenta.