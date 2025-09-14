El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Naroa Baquedano busca ayer la jugada de ataque ante la defensa malacitana. Joaquín Corrales
Balonmano - Liga Guerreras

El Aula Valladolid remonta cinco goles y empata sobre la bocina en Málaga

El equipo de Salva Puig perdía 20-15 en el minuto 44

Diego Hernando. ADG.

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:26

En un final no apto para cardíacos, el Caja Rural Aula Valladolid logró volver de Málaga con un empate sobre la bocina. Un partido que ... parecía sentenciado a mitad del segundo tiempo, con el conjunto anfitrión con una ventaja de cinco tantos, tuvo un desenlace inesperado gracias a los goles de Jallow y a una espectacular Monteagudo, máxima anotadora con siete dianas, con los que la escuadra vallisoletana logró arañar un punto en una de las canchas más complicadas de la Liga Guerreras.

