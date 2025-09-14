El Aula Valladolid remonta cinco goles y empata sobre la bocina en Málaga

En un final no apto para cardíacos, el Caja Rural Aula Valladolid logró volver de Málaga con un empate sobre la bocina. Un partido que ... parecía sentenciado a mitad del segundo tiempo, con el conjunto anfitrión con una ventaja de cinco tantos, tuvo un desenlace inesperado gracias a los goles de Jallow y a una espectacular Monteagudo, máxima anotadora con siete dianas, con los que la escuadra vallisoletana logró arañar un punto en una de las canchas más complicadas de la Liga Guerreras.

Costa del Sol Málaga Alice Fernandes, Solís (1), Berasategi (1), Romero (4), Campigli (4), Medeiros (5, 2p.) y Sole López (6) -siete inicial-, Doiro, Espe López (1), Piñeira, Barros (2), Nicxon Clabel (2) y Joana. 26 - 26 Caja Rural Aula Carmen Sanz, Patiño, Baquedano (2), Gorbatsjova (2), Bergara (4), Zürni (1) y Garibay (3, 1p.) -siete inicial-, Carratú (ps), Mónica Gutiérrez (1), Lucio (2), Arriaga, Jallow (2), Lovera (1), Monteagudo (7, 1p.) y Guerra (1). Parciales 2-3, 4-4, 6-6, 7-6, 11-8, 13-10 (descanso), 16-12, 17-13, 20-16, 22-19, 24-23 y 26-26.

Árbitro Aroca Vidal y Virgil Cocinschi (Colegio valenciano). Excluyeron dos minutos a Solís por el Costa del Sol Málaga y a Gorbatsjova (2) y Jallow por el Caja Rural Aula Valladolid.

Otros datos Pabellón José Luís Pérez Canca. 300 espectadores..

Las imprecisiones ofensivas de ambos equipos marcaron los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, y pese a las tres intervenciones de Alice Fernandes, el Aula fue el primero en abrir brecha en el marcador (2-4, min. 6). La velocidad de la primera línea de la escuadra vallisoletana, unida a la eficacia de Bergara en los seis metros, fue el argumento principal del conjunto dirigido por Salva Puig.

El equipo malacitano respondió con el mismo plan de juego, con Campigli encontrando los espacios en la defensa del cuadro pucelano para devolver la igualdad a los diez minutos.

Si en el arranque del partido las pivotes fueron protagonistas, a partir de entonces el choque se transformó en un duelo de porteras. Cada parada de Alice Fernandes (siete en el primer cuarto de hora) encontraba réplica en Carmen Sanz, que con un 30 por ciento de acierto mantuvo dentro del partido a su equipo, pese a su baja producción ofensiva.

Más de cinco minutos estuvo sin anotar el elenco de Puig, castigado, además, con dos inferioridades numéricas. El conjunto malagueño aprovechó la situación para darle la vuelta al marcador. La entrada de Nicxon Clabel proporcionó aire fresco a las locales, con dos goles consecutivos que ampliaron la renta del cuadro anfitrión (11-8, min. 25).

Los errores en la definición siguieron penalizando a las pupilas de Salva Puig, hasta que una exclusión del Costa del Sol Málaga permitió al equipo pucelano recortar diferencias. Con un tanto de Baquedano, el duelo llegó al descanso con 13-10.

Un parcial de 2-0 de salida dio a las locales la máxima ventaja del partido (15-10, min. 32). Contrariado, Puig solicitó tiempo muerto en busca de una reacción, pero la segunda exclusión de Gorbatsjova frustró las opciones de acercarse en el marcador.

Para mantenerse vivo en el partido, el Aula Valladolid apostó por atacar en 7 contra 6. Y aunque mejoró ofensivamente, la defensa no estuvo a la altura, ni siquiera con Jallow en la posición de avanzada (20-15, min. 44).

La entrada de Carratú en la portería fue el aliciente que necesitaba el equipo. Aprovechando sus paradas y las pérdidas del Costa del Sol Málaga, el equipo pucelano se situó a un solo tanto (22-21, min. 52).

Subió un peldaño el Aula la intensidad, recuperando varios balones gracias a su defensa abierta. Entonces Monteagudo igualó el encuentro, pero Medeiros volvió a adelantar al conjunto malagueño. En una última posesión de infarto, Monteagudo apareció de nuevo para empatar el choque sobre la bocina. Un resultado con sabor a victoria tras equilibrar una desventaja de cinco goles.