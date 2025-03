El UEMC salda su deuda con la plantilla y cuerpo técnico

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 25 de marzo 2025, 11:36 Comenta Compartir

Plantilla y cuerpo técnico del Real Valladolid Baloncesto están ya al corriente de pago, una vez que la directiva ha saldado en la mañana de este martes la deuda que había pendiente, correspondiente a la nómina del mes de febrero.

La directiva del club de baloncesto, que hizo el pago correspondiente a enero la semana pasada, liquida de esta forma la deuda que mantenía con los jugadores gracias a la subvención que estaba pendiente de cobro por parte del ayuntamiento, y que asciende según convenio a 170.450 euros. De esta cantidad, el club debe descontar la cantidad de 56.370 euros que corresponden al alquiler anual del polideportivo Pisuerga. Con la cantidad restante se ha podido abonar la mensualidad pendiente y cumplir con la que vencerá en los próximos días de marzo.

En el alero permanece todavía la subvención que sí percibió en años anteriores por parte de la Diputación de Valladolid, y que en este curso no ha recibido al no haberse firmado negro sobre blanco. En temporadas anteriores lo recibía a través del acuerdo institucional con el club de fútbol, y en esta ocasión no tiene visos de concretarse al desaparecer de la ecuación la figura de David Espinar, que es quien gestionaba esa ayuda y la derivaba al club de baloncesto. Precisamente la falta de esas cantidades es lo que ha originado el desfase que ha provocado que se adeudaran dos nóminas, las correspondientes a los meses de enero y febrero.