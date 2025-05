Habrá lleno en el UEMC-Menorca con 6.200 aficionados en Pisuerga

No habrá más oportunidades después del viernes. El partido que dirimen Real Valladolid Baloncesto y Menorca (21:00 horas) decide quién desciende de categoría y ... acompaña la próxima temporada a Castellón y Morón a la Segunda FEB. Y como final por la permanencia que es, el partido reunirá todos los requisitos empezando por una buena respuesta por parte de la afición, que no ha dejado de lado al UEMC en toda la temporada pese a su manifiesta irregularidad que le ha llevado a tener que disputarse todo a una carta.

Los aficionados han respondido a la llamada, y han acudido en masa a la sede del club en el pabellón Pisuerga para ir retirando las escasas entradas que no se han vendido a través de la página web. La promoción lanzada por la propia entifdad, al precio de 5 euros, ha surtido el efecto esperado y el pabellón registrará un lleno total. Esto significa que habrá 6.200 espectadores en el polideportivo Pisuerga, y que el apoyo al equipo de Alejandro Paniagua estará garantizado.

Las últimas veinte entradas se han vendido en la mañana de este miércoles, por lo que el pabellón colgará el cartel de lleno.

En el plano deportivo, el UEMC no podrñ contar casi con total probabilidad con el concurso de Kovacevic y Vucetic, que no han entrenado con el grupo y no se han recuperado de las lesiones en el gemelo que les han mantenido al margen en las últimas semanas.

Autobuses de refuerzo

Debido a la importancia del partido, Auvasa reforzará los servicios de las líneas 1 y 7 tanto en el previo como a la salida del mismo. Como es habitual en estos partidos, y de forma especial en este caso en el que se espera un lleno absoluto, Auvasa reforzará a partir de las 20:00h los servicios de la línea 7 (con parada junto al Polideportivo Pisuerga) y línea 1 (con parada en Paseo de Zorrilla), para asistir al encuentro.

A la finalización del mismo, se dispondrán dos autobuses de las líneas 7 y 1 próximos a las puertas del polideportivo para transportar a los asistentes con destino al centro de la ciudad.