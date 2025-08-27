Celia García, jugadora del 3G Valladolid 3x3: «Desearía que todas las medallas fueran de oro»

Zaira Varas Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:42 Comenta Compartir

El 3G Valladolid 3x3 cierra la temporada con números de equipo grande: 58 partidos disputados, 49 victorias y 10 medallas en 12 torneos. El conjunto pucelano se ha proclamado campeón de Castilla y León, ha ganado la temporada regular de las 3x3 Series (primera división nacional) y se ha consolidado como uno de los referentes del baloncesto 3x3 en España. A pesar de las dificultades económicas y la falta de apoyos, el club ha conseguido sostenerse de forma «sostenible», acercar esta modalidad a colegios y campus de Valladolid y, además, hacerse un hueco en el panorama internacional.

Sobre el balance de la temporada José Antonio Santiso, CEO de 3G Mobile Group, no esconde lo complicado que ha sido sacar adelante la iniciativa: «Un mes antes de arrancar el verano tenía más visos de no arrancar que de arrancar». Para él, más allá de los títulos, lo importante es «el trabajo que han hecho y cómo han sacado de donde no había». Además, insiste en que el objetivo es que el 3x3 eche raíces en la ciudad: «Lo principal es intentar que todos los niños en Valladolid conozcan qué es el 3x3». Y remata con un mensaje claro: el equipo «ha venido para quedarse».

Celia García, jugadora y gerente, también subraya que el proyecto «es sostenible» desde el primer día y recuerda que el club ha logrado «competir a nivel nacional e internacional de manera sostenible». En lo deportivo, el balance habla por sí solo: 10 medallas en 12 torneos, con títulos en Francia, León y Zaragoza, además de la plata en Valladolid y varios bronces en el circuito 3x3 Series. «Hemos participado en 12 torneos, 10 de ellos con medalla», recalca. A esto se suma el campeonato de Castilla y León y la victoria en la temporada regular de las 3x3 Series.

Eso sí, Celia reconoce que como jugadora siempre quiere ir un paso más allá: «Siempre desearía llegar aquí y decir que tengo todo oro». Pese a esa exigencia personal, considera que el balance es más que positivo y que el club ya es «un proyecto puntero en el panorama nacional».

El 3G Valladolid 3x3 tampoco ha descuidado su papel social. Durante el año ha estado presente en colegios y campus, alcanzando a cerca de un millar de jóvenes con el objetivo de difundir esta modalidad. Y con la vista puesta en el futuro, el club busca ampliar patrocinadores y sueña con que Valladolid pueda acoger una sede oficial del circuito. Eso sí, Celia reconoce que no es sencillo sin respaldo institucional: «Es el ayuntamiento el que tiene que hablar directamente con la Federación Española y contratar ese producto». En paralelo, el equipo no descarta organizar su propio torneo en la ciudad para poder jugar en casa y ante su público.

Compatibilizar el 3x3 con el 5x5 tampoco resulta fácil. La propia Celia explica que los clubes tradicionales lo miran con cierta reserva: «Por una parte, bien porque estás compitiendo; pero doce torneos sí que es algo que no les hace demasiada gracia».

Como cierre a la temporada, el equipo celebra un logro extra: dos de sus jugadoras, la propia Celia y Patricia Soler, participarán en los Women Series organizados por la FIBA. «Hemos sido invitadas a participar con un equipo privado de la Laguna Tenerife (Titans) para los Women Series. Están organizados por la FIBA».