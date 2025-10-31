El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ohci, a la derecha de la imagen, en el debut en Pisuerga ante Toledo. J. C. Castillo
CB Ciudad de Valladolid

El UEMC rastrea el mercado en busca de un pívot que sustituya a Ochi

En el club no descartan ningún escenario, ya sea un contrato temporal o incorporar un jugador interior hasta final de temporada

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:50

Las arcas están como están y la situación no es la más boyante en el aspecto económico, pero el CB Ciudad de Valladolid hará un ... esfuerzo para recuperar cierto equilibrio en la plantilla y que el equipo de David Barrio no se resienta más de lo que está sufriendo por las lesiones en este arranque de temporada. La lesión de Fares Ochi, una fractura en su pie izquierdo, obliga al club a moverse en el mercado en busca de un sustituto, ya sea con un contrato temporal o con una vinculación hast final de temporada. Dependerá del catálogo que propongan los agentes.

