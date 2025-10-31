El UEMC rastrea el mercado en busca de un pívot que sustituya a Ochi

Las arcas están como están y la situación no es la más boyante en el aspecto económico, pero el CB Ciudad de Valladolid hará un ... esfuerzo para recuperar cierto equilibrio en la plantilla y que el equipo de David Barrio no se resienta más de lo que está sufriendo por las lesiones en este arranque de temporada. La lesión de Fares Ochi, una fractura en su pie izquierdo, obliga al club a moverse en el mercado en busca de un sustituto, ya sea con un contrato temporal o con una vinculación hast final de temporada. Dependerá del catálogo que propongan los agentes.

«Lógicamente como ya hemos comentado tenemos una plantilla justa pero ahora con la baja de Fares, que es fundamental en la estructura, el club está trabajando en ello», admite Saúl Hernández, director general en funciones, quien también apunta que el club no ha quitado el ojo al mercado desde el primer día de competición.

De momento, y hasta que se encuentre una solución, el UEMC recibirá este sábado a la Cultural y Deportiva Leonesa (Pisuerga, 19:00 horas) con déficit en su juego interior. «Nos hace mucho daño cualquier baja porque ya hemos dicho que no hemos tenido a los diez jugadores ni un solo entrenamiento hasta ahora, pero la de Ochi es una posición muy delicada», comenta David Barrio, que ya tuvo que hilar fino en Morón para parchear la baja del pívot tunecino.

En el club no se descarta ningún escenario contractual, ya sea una incorporación a tiempo parcial o un jugador más consolidado que pueda aportar hasta final de temporada. «Barajamos todas las opciones, no descartamos nada. El mercado es el que hay, y el único pero es que no puede ser extracomunitario porque esa plaza ya la ocupa Haney», señala el técnico del UEMC, añadiendo que no buscan otro Ochi. «El perfil de Fares es imposible que lo encontremos porque a día de hoy no existe. Necesitamos un jugador que nos ayude en situaciones interiores».

Barrio también ha apuntado que el club no ha recibido ofertas por ninguno de sus jugadores. «Soy absolutamente rotundo en esto. No se puede decir nada al cien por cien porque está claro que nuestros jugadores están llamando la atención, pero el club no ha recibido ningún interés real. En el club hay mucho trabajo por hacer, y ahora mismo mi preocupación de que algún jugador no termine la temporada en Valladolid es cero», ha zanjado el técnico.