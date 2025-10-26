El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento en el que Haney ejecuta el tiro con falta del defensor de Morón.
CB Ciudad de Valladolid

¡El espectacular triple de Haney con falta que dio la victoria al UEMC en Morón!

El americano del equipo vallisoletano, con 13/24 desde la línea de 6,75 esta temporada, es uno de los culpables del liderato del equipo de David Barrio

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:29

Quedaban 17 segundos en el reloj, y el partido estaba poco menos que imposible tras una decisión más que discutible de la pareja arbitral que acabó en técnica para Pablo Marín (88-85). Una posesión por delante para buscar un triple e igular el partido que llevara a la prórroga, con una defensa local que teóricamente buscaría una falta para evitar el lanzamiento desde 6,75.

Y no. No solo no hubo falta por parte de Morón, sino que la jugada preparada del UEMC salió a la perfección con bloqueo de Taiwo para un tiro lejano de 'Ice' Haney, el especialista del equipo vallisoletano, que además recibió falta de su defensor. El balón lo sirve perfecto Pau Isern para que el tirador de Misuri anote y le dé la vuelta al marcador tras su acierto desde la línea de tiros libres.

Con 88-89 en el marcador y los jugadores del UEMC celebrándolo, Morón aún tendría un tiempo muerto y 5 segundos para preparar jugada, pero la defensa visitante impediría un lanzamiento postrero.

Con esta acción de Haney, recordar que ya resolvió él solito un partido desatascado como el celebrado en el debut ante CB Toledo con 4 triples consecutivos, el equipo de David Barrio se mantiene invicto al frente de la clasificación en la Conferencia Oeste.

El próxiomo sábado, día 1 de noviembre (19:00 horas), recibe en Pisuerga a la Cultural y Deportiva Leonesa en derbi autonómico.

