El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fares Ochi, en el partido ante Ponferrada. C. Espeso
CB Ciudad de Valladolid

Fares Ochi estará al menos dos meses de baja en el UEMC

El pivot tunecino, que ya no jugó en Morón, sufre una pequeña fractura en el metatarso del tercer dedo de su pie izquierdo

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:20

Comenta

Mohamed Fares Ochi, quien ya causó baja en el último partido del UEMC en Morón, estará entre dos y tres meses alejado de las pistas debido a un fractura en el pie izquierdo. El pívot tunecino estaba pendiente de los resultados de las pruebas que se le han realizado, y estos han confirmado que sufre una pequeña fractura en el metatarso del tercer dedo de su pie izquierdo. La lesión requiere de un periodo de recuperación de entre dos y tres meses, por lo que su regreso a la dinámica del grupo dependerá de la evolución.

Ochi, por lo tanto, no jugará este sábado en el derbi ante la Cultural y Deportiva Leonesa (Pisuerga, desde las 19:00 horas), precisamente el equipo del que procede y con el que ya tuvo problemas físicos que le impidieron jugar el 'play-off' de ascenso a final de temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  6. 6

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  7. 7

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  8. 8 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  9. 9

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  10. 10

    Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Fares Ochi estará al menos dos meses de baja en el UEMC

Fares Ochi estará al menos dos meses de baja en el UEMC