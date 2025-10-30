Fares Ochi estará al menos dos meses de baja en el UEMC

El Norte Valladolid Jueves, 30 de octubre 2025, 12:20 Comenta Compartir

Mohamed Fares Ochi, quien ya causó baja en el último partido del UEMC en Morón, estará entre dos y tres meses alejado de las pistas debido a un fractura en el pie izquierdo. El pívot tunecino estaba pendiente de los resultados de las pruebas que se le han realizado, y estos han confirmado que sufre una pequeña fractura en el metatarso del tercer dedo de su pie izquierdo. La lesión requiere de un periodo de recuperación de entre dos y tres meses, por lo que su regreso a la dinámica del grupo dependerá de la evolución.

Ochi, por lo tanto, no jugará este sábado en el derbi ante la Cultural y Deportiva Leonesa (Pisuerga, desde las 19:00 horas), precisamente el equipo del que procede y con el que ya tuvo problemas físicos que le impidieron jugar el 'play-off' de ascenso a final de temporada.