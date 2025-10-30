Fares Ochi estará al menos dos meses de baja en el UEMC
El pivot tunecino, que ya no jugó en Morón, sufre una pequeña fractura en el metatarso del tercer dedo de su pie izquierdo
Valladolid
Jueves, 30 de octubre 2025, 12:20
Mohamed Fares Ochi, quien ya causó baja en el último partido del UEMC en Morón, estará entre dos y tres meses alejado de las pistas debido a un fractura en el pie izquierdo. El pívot tunecino estaba pendiente de los resultados de las pruebas que se le han realizado, y estos han confirmado que sufre una pequeña fractura en el metatarso del tercer dedo de su pie izquierdo. La lesión requiere de un periodo de recuperación de entre dos y tres meses, por lo que su regreso a la dinámica del grupo dependerá de la evolución.
Ochi, por lo tanto, no jugará este sábado en el derbi ante la Cultural y Deportiva Leonesa (Pisuerga, desde las 19:00 horas), precisamente el equipo del que procede y con el que ya tuvo problemas físicos que le impidieron jugar el 'play-off' de ascenso a final de temporada.