El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Saúl Hernández y Paco González.
CB Ciudad de Valladolid

Saúl Hernández asume las funciones que tenía Paco González en el UEMC

Mike Hansen continuará desempeñando labores con la dirección deportiva y de apoyo a la cantera

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 18:15

Comenta

La marcha de Paco González dejaba un vacío relevante en la estructura del CB Ciudad de Valladolid que no ha tardado en llenarse, en la línea de lo comentado el pasado viernes por su presidente, Lorenzo Alonso Nistal. El peso de la gestión recae finalmente en la figura de Saúl Hernández, quien fuera director general antes de la llegada de Quique Peral que en realidad nunca ha estado al margen de la actualidad ni del día a día del club. De hecho, ya el curso pasado mantuvo reuniones con instituciones en tiempos de penurias económicas e incluso fue uno de los presentes, aunque ajeno a la directiva, que participó de la reunión clandestina con Iñaki Martín para ofrecerle la renovación horas antes de viajar a Oviedo, y fechas antes de sus destitución.

Además, Saúl Hernández ha llevado a cabo gestiones en la presente temporada, tal y como aseguró Alonso Nistal la semana pasada cuando sorprendió señalando que desconocía el trabajo que había llevado a cabo Paco González en sus cuatro meses en el club.

«De este modo, las funciones dependientes de la figura del director general las desempeñarán la propia junta directiva y Saúl Hernández, quien también asumirá un papel más preeminente en las necesidades diarias de la entidad morada», señala el comunicado emitido por el club.

Noticias relacionadas

Lorenzo Alonso tacha de «desastre» la gestión de Paco González en el UEMC en los últimos meses

Lorenzo Alonso tacha de «desastre» la gestión de Paco González en el UEMC en los últimos meses

El CB Ciudad de Valladolid cesa a su director general horas antes de iniciar la liga

El CB Ciudad de Valladolid cesa a su director general horas antes de iniciar la liga

La otra incógnita que sobrevolaba el futuro más inmediato de la entidad morada tiene que ver con el papel de Mike Hansen, que finalmente continuará «desempeñando sus funciones relacionadas con la dirección deportiva y apoyando la labor de la dirección de la cantera que recae en David Enciso», según se apunta. De este modo, «se mantiene la estructura» en este área y «se intensifica el papel del presidente honorífico en el organigrama» del club.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  2. 2

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  3. 3 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  4. 4 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  5. 5 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  6. 6 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  7. 7

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  8. 8

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  9. 9 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  10. 10

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Saúl Hernández asume las funciones que tenía Paco González en el UEMC

Saúl Hernández asume las funciones que tenía Paco González en el UEMC