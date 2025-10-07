Saúl Hernández asume las funciones que tenía Paco González en el UEMC

El Norte Valladolid Martes, 7 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

La marcha de Paco González dejaba un vacío relevante en la estructura del CB Ciudad de Valladolid que no ha tardado en llenarse, en la línea de lo comentado el pasado viernes por su presidente, Lorenzo Alonso Nistal. El peso de la gestión recae finalmente en la figura de Saúl Hernández, quien fuera director general antes de la llegada de Quique Peral que en realidad nunca ha estado al margen de la actualidad ni del día a día del club. De hecho, ya el curso pasado mantuvo reuniones con instituciones en tiempos de penurias económicas e incluso fue uno de los presentes, aunque ajeno a la directiva, que participó de la reunión clandestina con Iñaki Martín para ofrecerle la renovación horas antes de viajar a Oviedo, y fechas antes de sus destitución.

Además, Saúl Hernández ha llevado a cabo gestiones en la presente temporada, tal y como aseguró Alonso Nistal la semana pasada cuando sorprendió señalando que desconocía el trabajo que había llevado a cabo Paco González en sus cuatro meses en el club.

«De este modo, las funciones dependientes de la figura del director general las desempeñarán la propia junta directiva y Saúl Hernández, quien también asumirá un papel más preeminente en las necesidades diarias de la entidad morada», señala el comunicado emitido por el club.

La otra incógnita que sobrevolaba el futuro más inmediato de la entidad morada tiene que ver con el papel de Mike Hansen, que finalmente continuará «desempeñando sus funciones relacionadas con la dirección deportiva y apoyando la labor de la dirección de la cantera que recae en David Enciso», según se apunta. De este modo, «se mantiene la estructura» en este área y «se intensifica el papel del presidente honorífico en el organigrama» del club.