El CB Ciudad de Valladolid cesa a su director general Paco González horas antes de iniciar la liga

El CB Ciudad de Valladolid ha cesado a su director general, Paco González, horas antes del inicio de la competición oficial. Una decisión irrevocable que ... se venía larvando en los útimos días, y que tuvo lugar en la tarde de este jueves apenas unas horas después de que el primer equipo sep presentara en la sede de su principal patrovinador, la Universidad Miguel de Cervantes,

Paco González, que llegó en junio para sustituir a Quique Peral tras el descenso a Segunda FEB, apenas ha cumplido cuatro meses en el cargo. Hombre de confianza de Mike Hansen, ya desde las primeras horas de su nombramiento generó dudas y provocó divisiones en la junta directiva, que en las últimas semanas aceleró su desconfianza. Precisamente el pasado lunes se forzó una reunióin entre Lorenzo Alonso Nistal, presidente de la entidad morada, y el propio Paco González para confrontar ideas en torno a su toma de decisiones y el proyecto. Las desavanenecias no desaparecieron y la decisión, con posturas encontradas, se tomó en la tarde de este jueves.

Ahora Mike Hansen, que esta semana defendía la figura y el trabajo de Paco González al frente del club en una entrevista con El Norte, queda en una difícil tesitura ya que vino de su mano y era su hombre de confianza, De hecho, el club asume ahora todas las decisiones que ha tomado el ya exdirector general, incluida la configuración de plantilla, y por lo tanto los contratos firmados con jugadores y técnico, incentivos, incluidos.

El club debe decidir ahora quien asume el cargo de director general, y afrontar la posición de Mike Hansen, que no mantendrá su exposición y primer plano como venía haciendo hasta ahora.