Paco González, a la izquierda, junto a Jesús Zarzuela, Lorenzo Alonso y Mike Hansen.

El CB Ciudad de Valladolid cesa a su director general Paco González horas antes de iniciar la liga

Las desavenencias entre la directiva desde que llegó al cargo han desembocado en la decisión, que deja a Mike Hansen en una difícil tesitura

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:33

El CB Ciudad de Valladolid ha cesado a su director general, Paco González, horas antes del inicio de la competición oficial. Una decisión irrevocable que ... se venía larvando en los útimos días, y que tuvo lugar en la tarde de este jueves apenas unas horas después de que el primer equipo sep presentara en la sede de su principal patrovinador, la Universidad Miguel de Cervantes,

